Andżelika Borys
Andżelika Borys: Wystosowałam wcześniej prośbę do prezydenta Białorusi. W imieniu Związku Polaków prosiłam o uwolnienie Andrzeja i możliwość widzenia się z nim w kolonii karnej. We wtorek poinformowano mnie, że mam zgodę i muszę o godzinie 14 być w Nowopołocku. Rozmawialiśmy przez ponad półtorej godziny. Psychicznie Andrzej czuje się dobrze, otrzymuje też niezbędne leki. Przez tydzień był w szpitalu.
Rozmawialiśmy o Związku Polaków. Pytał o rodzinę, znajomych i przyjaciół. Interesował się naszą działalnością. Opowiedziałam mu, że prowadzimy naukę języka polskiego. Działalność naszej organizacji dla Andrzeja jest bardzo ważną sprawą. Mniejszość polska na Białorusi nie jest od uprawiania polityki, nie chcemy żadnej konfrontacji. Nigdy nie byliśmy organizacją polityczną. Poinformowałam Andrzeja, że w imieniu ZPB zwróciłam się do prezydenta (Aleksandra Łukaszenki).
Powiedział, że Bóg każdemu wymierzy jego drogę. Powierza swoje życie Bogu. Zbyt wiele przeszedł, odsiedział już większość wyroku. Przekazał, by rodzina się nie martwiła o niego. Po spotkaniu zamierzam też odwiedzić jego rodziców. Wszystkich pozdrawia i serdecznie dziękuje za pamięć.
Waży 73 kilogramy i mówi, że przytył w szpitalu. Więzienie to nie sanatorium. Nie narzeka. Osobiście bardzo się o niego martwię. To moja prywatna ocena. Dlatego napisałam do prezydenta.
Zawsze trzeba mieć nadzieję. Mam nadzieję, że prezydent pochyli się nad prośbą Polaków, obywateli Białorusi.
Andżelika Borys, nieuznawanego przez władze w Mińsku szefowa Związku Polaków na Białorusi
Nie chciałabym spekulować. Nie mam informacji na ten temat. Jako prezes Związku Polaków na Białorusi rozmawiam o uwolnieniu Andrzeja zarówno ze stroną polską, jak i białoruską.
W ogóle nie poruszaliśmy tego tematu. Mieliśmy do omówienia wiele innych spraw, zbyt dużo się wydarzyło.
Zobaczymy.
Nie wiem. Być może dlatego, że stoi za mną wielotysięczna organizacja. Staram się utrzymać jakąkolwiek komunikację z Andrzejem. Nie chcę nikogo narazić. Chcę pomagać, nie szkodzić. I cieszę się, że z powodu mojej działalności nie ucierpiała ani Polska, ani Białoruś.
Oczywiście, że jest. Ludzie tu modlą się po polsku, uczą się języka polskiego. Obecnie, za sprawą działalności Związku Polaków na Białorusi, języka polskiego uczy się ponad 3 tys. dzieci w różnych miastach kraju. Moim zadaniem jest zachowanie polskości na Białorusi. Dla mnie liczy się to, że z powodu mojej działalności nikt nie ucierpiał. Dlatego muszę zachować zdrowy rozsądek.
Żadnych układów nie zawierałam i żadnych porozumień nie podpisywałam. Będąc w więzieniu, na nikogo nie pisałam donosów.
Tak, zwracałam się również tam. Nie wiem, czy prośba dotarła. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prezydenta Białorusi.
Andżelika Borys, nieuznawanego przez władze w Mińsku szefowa Związku Polaków na Białorusi
Wszędzie są różni ludzie, różne podejścia i opinie. Nie wszystkim też się podoba, że uczymy tu języka polskiego. Ale nie wszystkim też w Polsce się podoba, że zostałam na Białorusi. Słyszałam głosy, że powinnam wyjechać. Od niektórych ludzi, którzy wyjechali z Białorusi, słyszałam, że zbyt mało siedziałam w więzieniu i że będąc na Białorusi, „nie walczę”. Życie i czas wszystko postawią na swoim miejscu.
Andżelika Borys, nieuznawanego przez władze w Mińsku szefowa Związku Polaków na Białorusi
Mogłam wyjechać. Powiem więcej: od osób prywatnych miałam w Polsce bardzo dobrą propozycję pracy. Nie mam jednak takiego moralnego prawa. Jeżeli wyjadę, to wyjadę jako ostatnia. Jestem prezesem Związku Polaków na Białorusi i nie mogę porzucić ludzi, za których odpowiadam. Poza tym nie mogłam wyjechać, pozostawiając w więzieniu Andrzeja. I co najważniejsze, moja polskość jest nad Niemnem. Kocham Białoruś. Jestem na swoim miejscu, zmieniają się jedynie okoliczności dookoła mnie. Jeżeli jest choć cienka nić dialogu, będę ją wykorzystywać.
Andżelika Borys
Działaczka mniejszości polskiej na Białorusi i białoruskiej opozycji, w latach 2005–2010 i od 2016 przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi
