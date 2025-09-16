W środę w wielu miastach kraju, od graniczącego z Polską Grodna do leżącego przy granicy z Rosją Mohylewa, odbędą się obchody nawiązujące do „wyzwolenia spod polskiej okupacji” w 1939 roku. W Bibliotece Narodowej w Mińsku zorganizowano wystawę zdjęć i wspomnień pt. „Jedna Białoruś. Historia święta”. W kilku miastach zaplanowano rajdy rowerowe, a w Grodnie władze miasta zapraszają mieszkańców na demonstrację i koncert.

We wszystkich szkołach Białorusi zostanie przeprowadzona specjalna lekcja z okazji „święta państwowego”. – Chodzi o kształtowanie u uczniów pełnego szacunku do przeszłości Białorusi – czytamy na jednym z rządowych portali.

Nie śpią też naczelni propagandyści Aleksandra Łukaszenki. Wadzim Gigin, objęty zachodnimi sankcjami dyrektor Biblioteki Narodowej w Mińsku i częsty komentator reżimowych mediów, nadawał w poniedziałek z Berezy Kartuskiej (w 2022 roku władze białoruskie utworzyły tam ekspozycję muzealną) i zainicjował utworzenie w tym miejscu memoriału – „ogólnobiałoruskiego miejsca pamięci ofiar polskiej okupacji. Przedstawiciele władz składali tam kwiaty, ściągnięto młodzież z pobliskich szkół. – Białorusinów wrzucano do więzień i obozów koncentracyjnych – mówił Gigin w Berezie Kartuskiej, cytowany przez rządową agencję Belta. Propagandysta reżimu mocno się rozpędził i stwierdził, że w II RP „takie podejście było również wobec Żydów”.

Andrzej Poczobut w rozmowie z „Rzeczpospolitej” w 2021 roku: Władze Białorusi oddają hołd tym, którzy mordowali Polaków

Nawet w czasach Białoruskiej SRR komuniści nie przeprowadzali obchodów państwowych nawiązujących do wydarzeń 17 września 1939 roku. Nazywano ulice, pielęgnowano propagandową sowiecką wykładnię historii, ale nie było święta państwowego. Zrobił to Łukaszenko dopiero w 2021 roku, dopisując do kalendarza Białorusinów „Dzień Jedności Narodowej”.

– Dla nas to paskudna wiadomość i bardzo bolesna, ponieważ ten dzień symbolizuje klęskę i upokorzenie. Polskę, która próbowała w ostatnich latach prowadzić z Mińskiem dialog, teraz Łukaszenko potraktował z buta – mówił „Rzeczpospolitej” w lutym 2021 roku Andrzej Poczobut, mieszkający w Grodnie polski dziennikarz i działacz nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi.