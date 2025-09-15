- Prośba strony chińskiej wynikała z tego, że pan minister Wang Yi chciał dłużej porozmawiać z ministrem Radosławem Sikorskim. Ta rozmowa trwała od 11 do 14. Była to rozmowa bardzo konkretna, bardzo szczera, bardzo przyjazna. Ministrowie spotykają się już czwarty raz. Jest to wizyta oficjalna po sześciu latach, ale znają się dobrze, rozmawiali wielokrotnie – mówił po spotkaniu wicepremierów rzecznik MSZ, Paweł Wroński.

- Pod koniec rozmowy pan minister Sikorski poprosił ambasadora (RP w Chinach - red.) Jakuba Kumocha, aby pan ambasador pojechał do prezydenta i zrelacjonował mu przebieg wizyty – zaznaczył rzecznik MSZ. - Pan minister Yi przebywa obecnie u prezydenta Nawrockiego, a pan prezydent dysponuje najświeższymi informacjami. Przynajmniej w tej sprawie współpraca na linii rząd prezydent układa się bardzo dobrze – dodał.

- Po raz kolejny Polska i Chiny wyraziły wzajemne zainteresowanie dialogiem na najwyższym szczeblu. Chiny są mocarstwem, to bardzo miłe, że w czasie rozmowy minister Wang Yi podkreślił,że Polska jest krajem, którego znaczenie w tej części Europy i w ogóle w Europie rośnie, i dlatego ten dialog jest kontynuowany – kontynuował rzecznik.

Rzecznik MSZ: Ważna informacja dla polskich rolników. Chodzi o hodowców drobiu

- Istotna rzecz, bardzo ważna informacja dla polskich rolników. Przy okazji tej wizyty (...) zostało podpisane porozumienie ws. regionalizacji dotyczące eksportu polskiego drobiu. To bardzo ważna sprawa (...). Eksport polskiego drobiu do Chin był wstrzymany od roku 2020, potem była bardzo krótka chwila, gdy ten eksport był odblokowany, następnie pojawiły się ogniska ptasiej grypy i z tego względu Chiny w 2024 roku wstrzymały import polskiego drobiu. Jest to ważna część polskiej gospodarki, Polska jest dużym eksporterem drobiu do Unii Europejskiej, ale eksport do Chin też jest bardzo ważny, zważywszy również na to, że Chińczycy odbierają tę część produkcji, którą nie jest zainteresowany polski przemysł. Mamy nadzieję wszyscy, że za miesiąc ten eksport ruszy ponownie – poinformował Wroński.