Radosław Sikorski i Wang Yi
- Prośba strony chińskiej wynikała z tego, że pan minister Wang Yi chciał dłużej porozmawiać z ministrem Radosławem Sikorskim. Ta rozmowa trwała od 11 do 14. Była to rozmowa bardzo konkretna, bardzo szczera, bardzo przyjazna. Ministrowie spotykają się już czwarty raz. Jest to wizyta oficjalna po sześciu latach, ale znają się dobrze, rozmawiali wielokrotnie – mówił po spotkaniu wicepremierów rzecznik MSZ, Paweł Wroński.
- Pod koniec rozmowy pan minister Sikorski poprosił ambasadora (RP w Chinach - red.) Jakuba Kumocha, aby pan ambasador pojechał do prezydenta i zrelacjonował mu przebieg wizyty – zaznaczył rzecznik MSZ. - Pan minister Yi przebywa obecnie u prezydenta Nawrockiego, a pan prezydent dysponuje najświeższymi informacjami. Przynajmniej w tej sprawie współpraca na linii rząd prezydent układa się bardzo dobrze – dodał.
- Po raz kolejny Polska i Chiny wyraziły wzajemne zainteresowanie dialogiem na najwyższym szczeblu. Chiny są mocarstwem, to bardzo miłe, że w czasie rozmowy minister Wang Yi podkreślił,że Polska jest krajem, którego znaczenie w tej części Europy i w ogóle w Europie rośnie, i dlatego ten dialog jest kontynuowany – kontynuował rzecznik.
- Istotna rzecz, bardzo ważna informacja dla polskich rolników. Przy okazji tej wizyty (...) zostało podpisane porozumienie ws. regionalizacji dotyczące eksportu polskiego drobiu. To bardzo ważna sprawa (...). Eksport polskiego drobiu do Chin był wstrzymany od roku 2020, potem była bardzo krótka chwila, gdy ten eksport był odblokowany, następnie pojawiły się ogniska ptasiej grypy i z tego względu Chiny w 2024 roku wstrzymały import polskiego drobiu. Jest to ważna część polskiej gospodarki, Polska jest dużym eksporterem drobiu do Unii Europejskiej, ale eksport do Chin też jest bardzo ważny, zważywszy również na to, że Chińczycy odbierają tę część produkcji, którą nie jest zainteresowany polski przemysł. Mamy nadzieję wszyscy, że za miesiąc ten eksport ruszy ponownie – poinformował Wroński.
- Wartość eksportu na rynek chiński docelowo oceniana jest na wartość 2 mld złotych. Dla polskiego rolnictwa powinno być to wyzwanie, a zarazem miła informacja – dodał.
- Polska i Chiny podjęły wspólne konkluzje, w których podkreślono poparcie dla porządku międzynarodowego opartego na podstawowych zasadach prawa międzynarodowego, Karcie Narodów Zjednoczonych i przypomniały, że fundamentem Karty Narodów Zjednoczonych jest poszanowanie suwerenności terytorialnej. Te wartości powinny wyznaczać kierunek w wypracowaniu długotrwałego pokoju na Ukrainie – mówił też Wroński.
- Zwróciliśmy uwagę naszym chińskim partnerom na destrukcyjne działania rosyjskie (...). Mamy nadzieję, że te działania wobec Moskwy i Mińska znajdą swoje przeciwdziałania również ze strony chińskiej. Rozmowa dotyczyła również wtargnięcia dronów w polską przestrzeń powietrzną. Strona chińska została o tym poinformowana, minister zaznaczył, że tutaj trudno mówić o błędzie, polskie stanowisko jest tutaj jasne. Była to próba sprawdzania reakcji Polski, reakcji NATO na tego typu incydenty – wyjaśnił rzecznik MSZ.
- Druga część rozmowy dotyczyła relacji z Białorusią i kwestii zamknięcia przejść. Polska zwróciła uwagę Chinom, że to nie jest sytuacja korzystna dla nas. My podejmujemy decyzję, która jest również kosztowna dla Polski, jednak musi taką decyzję podjąć nasz kraj ze względu na powtarzające się prowokacje ze strony białoruskiej, toczącą się wojnę hybrydową. Trudno prowadzić swobodny handel w momencie, kiedy granica nie jest granicą bezpieczną - mówił też Wroński.
- Polska przypomniała, że od 14 lat łączy nas partnerstwo strategiczne. Polska od nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1949 roku uznaje Chińską Republikę Ludową prowadząc spójną politykę „Jednych Chin”, przywiązując również duże znaczenie do zachowania pokoju w Cieśninie Tajwańskiej – zaznaczył rzecznik MSZ.
Wroński poinformował też, że Chiny zadeklarowały poparcie dla propozycji włączenia Polski do grupy G20, jeśli taka propozycja padnie. Rzecznik MSZ dodał, że wicepremier Chin zaprosił Sikorskiego do Pekinu i zaproszenie to zostało przyjęte.
