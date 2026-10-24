Lider Nowej Lewicy, marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty zwrócił się w swoim sobotnim wystąpieniu do prezydenta Karola Nawrockiego.

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Ostry apel do prezydenta. „Nie ma pan prawa usypiać narodu”

– Panie prezydencie, niech pan nie opowiada, że pan nie widzi zagrożenia, że zagrożenie nie rośnie, bo Putin jest mordercą, a Trump jest niepewny. W związku z tym nie ma pan prawa mówić swojemu narodowi i usypiać naród, że zagrożenie nie rośnie. My musimy się zbroić, musimy się do tego przygotować, ale coraz więcej dronów ląduje niedaleko nas i trzeba o tym pamiętać – stwierdził marszałek.

Tylko jedna droga po wyjściu z UE? Czarzasty ostrzega

Czarzasty ocenił, że dobrem jest Unia Europejska.

– Można się z Unią Europejską nie zgadzać. Trzeba ją zmieniać, ale na północy naszego kraju jest Unia Europejska, na południu jest Unia, na zachodzie jest Unia. Jeżeli wyjdziemy z Unii Europejskiej, mówię to panu Nawrockiemu, mówię to panu Mentzenowi, panu Braunowi, panu Czarnkowi, panu Kaczyńskiemu, to jest tylko jeden kierunek, dokąd możemy pójść i to jest Wschód. A na Wschodzie jest Putin, który jest mordercą – dodał Czarzasty.