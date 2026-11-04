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Robert Damski: Federing

Każdy łańcuch, nawet ten najbardziej dostojny, zwieńczony wizerunkiem orła, jest tak mocny, jak skuteczne jest jego zapięcie.

Publikacja: 04.11.2026 05:30

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Robert Damski: Federing

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

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Robert Damski

Czym jest federing? 

Wiecie Państwo, czym jest federing? Jest to okrągłe zapięcie wykorzystywane przy łańcuszku. To małe sprężynowe kółeczko, dzięki któremu łańcuszek nie spada nam z szyi. Jak bardzo bywa trudne i irytujące w obsłudze, nie muszę chyba tłumaczyć nikomu, kto kiedykolwiek się spieszył i musiał szybko je odszukać i zapiąć. Dlaczego o nim wspominam? Ponieważ o wymiarze sprawiedliwości często mówi się jak o łańcuchu sprawiedliwości. Każdy łańcuch, nawet ten najbardziej dostojny, zwieńczony wizerunkiem orła, jest tak mocny, jak skuteczne jest jego zapięcie. Tym tytułowym federingiem jest komornik sądowy. Ukryty w cieniu błyszczącego łańcucha dba, żeby wszystko działało, jak należy. Z pozoru niepozorny i pewnie mało efektowny, staje się zauważony dopiero wtedy, kiedy staje się nieefektywny.

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