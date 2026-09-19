Letterboxd to internetowy serwis społecznościowy i aplikacja mobilna dla miłośników kina. Serwis założony został w 2011 r. przez Matthew Buchanana i Karla von Randow. Letterboxd umożliwia użytkownikom m.in. ocenianie filmów, pisanie recenzji, tworzenie i udostępnianie list filmów i dziennika seansów czy obserwowanie profili innych osób.

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Lista 100 najlepszych polskich filmów. Oto, jak powstała

Letterboxd opublikował swoją listę 100 najlepszych polskich filmów 26 maja 2026 r. Ranking klasyfikuje polskie filmy fabularne pełnometrażowe według średniej ocen użytkowników.

Filmy ujęte na liście musiały spełniać wszystkie poniższe warunki:

minimalny próg ocen – 200;

jednym z krajów produkcji – Polska;

filmy pełnometrażowe (trwające ponad 40 minut), które mają za sobą premierę festiwalową, dystrybucję kinową lub profesjonalną premierę w serwisach streamingowych.

Lista stworzona przez Letterboxd nie obejmuje:

filmów dokumentalnych żadnego rodzaju;

samodzielnie opublikowanych filmów internetowych;

filmów przeznaczonych wyłącznie na rynek DVD;

filmów będących kompilacjami lub przeróbkami;

przedstawień teatralnych lub scenicznych, seriali telewizyjnych lub filmów telewizyjnych, programów specjalnych ani odcinków seriali.

Najlepszy polski film wszech czasów według Letterboxd: „Amator” w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego

Najlepszym polskim filmem według użytkowników Letterboxd okazał się „Amator” z 1979 r. w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego z Jerzym Stuhrem w roli głównej. Film opowiada o Filipie Moszu, młodym zaopatrzeniowcu w zakładzie przemysłowym. Mężczyzna kupuje amatorską kamerę filmową, aby uwiecznić narodziny oraz pierwsze lata życia swojej córki. Wkrótce z zakładu pracy otrzymuje propozycję nakręcenia filmu.

„Jego horyzonty poszerzają się, gdy wraz ze swoimi pierwszymi dziełami zostaje wysłany na regionalne festiwale filmowe, jednak skupienie się na tworzeniu filmów prowadzi również do konfliktów rodzinnych i dylematów filozoficznych” – zauważa w swoim opisie produkcji serwis Letterboxd.

Czytaj więcej Film Rozpoczął się pojedynek dwóch „Lalek”. Od początku brutalny 16 września o godz. 9.00 zaplanowano premierę serialu „Lalka” w Netfliksie. 30 września odbędzie się premiera kinowa z Marcinem Dorocińskim, Kamilą...

Lista 100 najlepszych polskich według Letterboxd. Miejsce drugie i trzecie

Drugie miejsce w zestawieniu przygotowanym przez serwis zajął „Krótki film o zabijaniu” z 1988 r. w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Film opowiada o zdesperowanym młodzieńcu Jacku (Mirosław Baka), który zabija taksówkarza. Obrony mordercy podejmuje się młody adwokat Piotr (Krzysztof Globisz).

Pierwszą trójkę rankingu zamyka natomiast „Kanał” z 1957 r. w reżyserii Andrzeja Wajdy. Film poświęcony powstaniu warszawskiemu oparty został na opowiadaniu „Kanał” Jerzego Stefana Stawińskiego. Ukazuje jeden z końcowych epizodów powstania na Mokotowie i w Śródmieściu.

Pierwsza dziesiątka listy 100 najlepszych polskich filmów według Letterboxd

Oto pierwsza dziesiątka najlepszych polskich filmów według Letterboxd: