Mateusz Morawiecki wszedł do polityki w 2015 roku – w rządzie Beaty Szydło, sformowanym po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych, objął tekę wicepremiera i ministra rozwoju, a następnie ministra rozwoju i finansów. 11 grudnia 2017 roku zastąpił Szydło na stanowisku szefa rządu.

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Jarosław Kaczyński nie widział w Mateuszu Morawieckim kandydata na przyszłego premiera PiS

Morawiecki był premierem przez ponad 6 lat – stanowisko utrzymał po ponownie wygranych przez PiS wyborach w 2019 roku, a po wyborach w 2023 roku stanął na czele tzw. rządu dwutygodniowego, który nie uzyskał wotum zaufania w parlamencie wobec braku większości, która by go popierała.

Po przejściu PiS do opozycji Morawiecki nie został wskazany przez Jarosława Kaczyńskiego jako przyszły kandydat na premiera rządu PiS. Kaczyński mówił o Morawieckim, że ten jest „obciążony pełnieniem funkcji premiera i podejmowaniem trudnych decyzji”. – Wybitne zdolności i zasługi nie mogą być jedyną przesłanką wyboru. Kandydat musi zwrócić się do prawicowego, patriotycznego elektoratu, nie mieć obciążeń – mówił prezes PiS w lutym. Ostatecznie, na marcowej konwencji w Krakowie, Kaczyński wskazał Przemysława Czarnka jako przyszłego szefa rządu, który PiS zamierza stworzyć po wyborach.

W kwietniu Morawiecki ogłosił, że zakłada stowarzyszenie Rozwój Plus, co doprowadziło do wewnętrznego konfliktu w PiS i ostatecznie zakończyło się wyjściem z partii byłego premiera i grupy 40 parlamentarzystów.

Tymczasem z PiS płyną sygnały – o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” – że Kaczyński podjął decyzję o zmianie kandydata na premiera. Czarnka miałby w tej roli zastąpić Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego lub Tobiasz Bocheński, europoseł PiS. Sam Kaczyński oficjalnie zdementował te doniesienia wpisem w serwisie X.

Pierwsze sondaże po rozłamie w PiS dają stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 6-7 proc. (z wyjątkiem sondaży przygotowywanych przez Instytut Pollster dla „Super Expressu”, które wskazują na poparcie dla stowarzyszenia rzędu 2 proc.), co oznaczałoby wejście do Sejmu. Morawiecki odbiera głosy PiS – poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego spadło w sondażach, w których Rozwój Plus przekracza próg wyborczy poniżej 20 proc. Z sondaży wynika, że do utworzenia rządu przez prawicę niezbędna byłaby współpraca PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i stowarzyszenia Rozwój Plus.

Sondaż: 65 proc. najlepiej zarabiających nie chce, aby Mateusz Morawiecki wszedł w skład przyszłego rządu

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy chcieliby, aby Mateusz Morawiecki wszedł w skład przyszłego rządu.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 21 proc. respondentów.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 54,8 proc. badanych.

24,2 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

– Do wejścia Mateusza Morawieckiego w skład przyszłego rządu krytycznie w większym stopniu odnoszą się mężczyźni (57 proc.) niż kobiety (52 proc.). Biorąc pod uwagę wiek, Mateusz Morawiecki nie powinien w przyszłości stać się członkiem rządu najczęściej według respondentów po 50. roku życia (57 proc.). Były premier nie powinien w przyszłości zajmować stanowisk rządowych w opinii blisko dwóch na trzech badanych o dochodach wynoszących ponad 7000 zł netto (65 proc.) i sześciu na dziesięciu respondentów z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (59 proc.) – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.