Katolicka Agencja Informacyjna podała, że zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości Komisja niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce (dalej: Komisja) jest niezgodna z prawem. Depesza została opublikowana po ujawnieniu przez portal Więź (wiez.pl) treści uwag organów państwowych do statutu Komisji. Dokument, który decyzją Konferencji Episkopatu Polski (KEP) nie został podany do publicznej wiadomości, podlega takim konsultacjom z uwagi na tryb uzyskiwania osobowości prawnej ukształtowany przez art. 10 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Niektóre kościelne jednostki organizacyjne uzyskują osobowość prawną w drodze rozporządzenia wydanego na wniosek właściwej władzy kościelnej. A przecież rozporządzenia nie można wydać bez przeprowadzenia stosownych konsultacji. Nie można go też wydać, gdy konsultacje wykażą sprzeczność statutu z prawem. Czy więc długo oczekiwana Komisja nie powstanie? I czy to wina Ministerstwa Sprawiedliwości?

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Powracający temat kościelnej komisji

Zdaję sobie sprawę, że czytelnicy mogą być już zmęczeni operą mydlaną pt. „komisja niezależnych ekspertów”. Zmęczony jestem i ja. Temat jednak jest zbyt ważny dla przyszłości Kościoła katolickiego w Polsce, aby można było go pominąć. W moim przekonaniu to kwestia kluczowa dla jego wiarygodności. Dlatego też śledzę ten temat i uporczywie do niego wracam. Niebawem miną trzy i pół roku od decyzji KEP inicjującej prace nad powstaniem Komisji. W tym czasie biskupom udało się ustanowić Komisję jako „publiczną osobę prawną” prawa kanonicznego z nieujawnionym publicznie statutem, ale wciąż nie wybrano jej przewodniczącego. Choć znaleziono już odpowiedniego kandydata, to jego personalia nie zostały ujawnione. Za to wobec niezwykle krytycznych uwag Ministerstwa Sprawiedliwości planowany na koniec roku termin rozpoczęcia prac Komisji można uznać za nierealny.

Przypomnę najważniejsze fakty. Na zebraniu plenarnym 11 marca 2026 r., czyli po trzech latach prac, KEP ogłosiła, że powołała Komisję i skieruje do MSWiA wniosek w celu uzyskania osobowości prawnej. W trakcie kolejnego zebrania plenarnego, 10 czerwca, przewodniczący Prezydium KEP abp Tadeusz Wojda powiedział, że biskupi wciąż „są w oczekiwaniu” na odpowiedź ministerstwa. Jednak 19 lipca portal Więź ujawnił informację uzyskaną od rzecznika prasowego MSWiA, zgodnie z którą odpowiedź została przekazana do Sekretariatu Generalnego KEP w trybie roboczym już 9 czerwca. Oczywiście przewodniczący KEP, biorący udział w wyjazdowym zebraniu plenarnym w Łomży, nie musiał wiedzieć o wpływie korespondencji. Jednakże gdyby nie dociekliwość dziennikarzy, do dziś nie wiedzielibyśmy, że uwagi zostały przekazane do KEP. Co więcej, nawet po ujawnieniu zastrzeżeń ani rzecznik prasowy KEP, ani żaden członek prezydium nie wypowiedzieli się w sprawie. Jedynie abp Wojciech Polak przekazał, że 24 czerwca otrzymał pismo z informacją, iż odpowiedź wpłynęła do sekretariatu 19 czerwca. Daty nie wskazują więc na priorytetowe traktowanie sprawy.

Liczne zastrzeżenia dotyczące komisji ds. pedofilii w Kościele

Dziennikarze Więzi ujawnili również treść wspomnianych uwag. Zgłosiły je następujące podmioty: Państwowa Komisja do spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich Poniżej Lat 15, Instytut Pamięci Narodowej, Rzeczniczka Praw Dziecka, naczelny dyrektor archiwów państwowych oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Właśnie w piśmie podpisanym przez wiceministra Arkadiusza Myrchę znalazły się najdalej idące zastrzeżenia. Już na wstępie stwierdzono, że statut zawiera „rozwiązania sprzeczne z obowiązującym prawem, umowami międzynarodowymi, których Rzeczypospolita Polska jest stroną, w szczególności z prawem Unii Europejskiej oraz z przepisami kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego i z praktyką orzecznictwa sądowego”. To druzgocąca krytyka. Czy jednak na pewno trafna i zasłużona? W mojej ocenie zasłużona, ale zbyt daleko idąca.

Najcięższy kaliber mają uwagi dotyczące „quasi-przesłuchań”, które Komisja rzekomo będzie mogła prowadzić. Ministerstwo wskazało, że statut Komisji nie zapewnia osobom pokrzywdzonym należytej ochrony ich praw. W szczególności wskazano zakaz zadawania pytań dotyczących życia seksualnego świadka, chyba że zadanie takich pytań będzie niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 171 § 4a k.p.k.). Brak analogicznych gwarancji w statucie Komisji ministerstwo uznało za sprzeczny nie tylko z przepisami kodeksu, ale również z art. 54 Konwencji stambulskiej, a także z art. 8 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Prof. Michał Królikowski skomentował, że „projekt [statutu – przyp. JS] zbudowany został na innej wrażliwości niż państwowe prawo karne, od lat pogłębiające zrozumienie i podmiotowość pokrzywdzonych. Wrażliwość kościelnych twórców projektu jest całkowicie nieadekwatna do europejskich standardów ochrony pokrzywdzonych przestępstwami, zwłaszcza seksualnymi”. Karnista wskazał, że krytyczne uwagi ministerstwa są słuszne, ponieważ „powstał projekt instytucji dublującej czynności właściwe dla wymiaru sprawiedliwości, bez należnych gwarancji dla obywateli”. A przecież nie taki był zamysł i pierwotny sens Komisji, która miała być ciałem nastawionym na dialog i poszukiwanie prawdy.

Uwagi ministerstwa idą jednak zbyt daleko. Wszak Komisja ma być tylko jednostką wyposażoną w osobowość prawną, a nie organem publicznym o kompetencjach śledczych. Pomimo że uzyskuje osobowość prawną wskutek publikacji rozporządzenia, to jednak istota konsultacji powinna brać pod uwagę przedmiot i charakter tego aktu. Niewątpliwie sposób redakcji statutu nie pomógł prawidłowo odczytać mechanizmów działania Komisji, jednak dość oczywisty jest dobrowolny charakter wysłuchania osób skrzywdzonych, wobec których Komisja nie ma żadnych środków dyscyplinujących. Niezależnie od powyższego, jak zauważa prof. Jan Dohnalik, kanonista związany z Fundacją Świętego Józefa, uwagi dotyczące konieczności zachowania wysokich standardów chroniących pokrzywdzonych przed powtórną wiktymizacją będą dla KEP przydatne.

Druga uwaga odnosi się do sprzeczności postanowienia statutu z art. 240 k.k., co można jednak uznać za błąd redakcyjny, który łatwo poprawić. Kolejne nieprecyzyjne postanowienie dotyczy tematu danych osobowych. Na poziomie aktów założycielskich zagadnienia dotyczące RODO, jeżeli w ogóle są poruszane, to jedynie poprzez ogólne odwołanie do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Zamiast wskazać, że Komisja „zapewni należytą ochronę danych osobowych”, statut zawiera sformułowanie, że upublicznienie raportu nastąpi „z zachowaniem danych osobowych”. Rozumiem zaniepokojenie ministerstwa nieznanym językowi prawnemu ani prawniczemu sformułowaniem, szczególnie że Komisja będzie dysponować niezwykle wrażliwymi informacjami. Znów jednak powyższą niedokładność łatwo poprawić.

Wreszcie ministerstwo skrytykowało dodany w ostatnim roku dodatkowy cel Komisji, polegający na wysłuchaniu „osób dotkniętych bezpodstawnymi oskarżeniami”. Słusznie wytknięto, że nie wiadomo, na jakich zasadach Komisja miałaby ustalać powyższe. Co więcej, dokonywanie ustaleń w sprawach zakończonych wyrokami skazującymi mogłoby prowadzić do podważania prawomocnych rozstrzygnięć. Tu znów wnioski ministerstwa idą zbyt daleko – wszak wiele organizacji podważa ustami lub piórem swych przedstawicieli słuszność prawomocnych wyroków. Niemniej jednak krytyka ta idzie w sukurs uwagom środowisk związanych z osobami skrzywdzonymi, które zwracały uwagę, że takie rozszerzenie celów Komisji wypacza jej istotę, a także wprowadza pozorną symetrię pomiędzy zjawiskiem wykorzystania seksualnego a bezpodstawnymi oskarżeniami wobec osób duchownych.

Na poziomie ogólnym uwagi ministerstwa pokazują, że wybór trybu powołania Komisji był pomysłem niezbyt szczęśliwym. Wielomiesięczne wewnętrzne prace nad statutem zamieniły się w wielomiesięczne konsultacje z organami państwowymi. Z kolei podmioty zaangażowane w pomoc osobom skrzywdzonym skonsultowane nie zostały i pewnie już nie będą. A szkoda. Poza pominięciem zasady „nic o nas bez nas” podmioty te mają bowiem unikalną wiedzę odnośnie do gwarancji praw osób pokrzywdzonych przestępstwami seksualnymi – mogłyby więc istotnie pomóc episkopatowi. Obecnie konieczna jest istotna zmiana statutu i powtórne skierowanie go do MSWiA celem przeprowadzenia konsultacji. Niewykluczone są dalsze uwagi. Przed KEP zatem miesiące prac (właśnie minęły dwa miesiące od otrzymania uwag).

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Ważne jest coś innego: ofiary

A przecież Komisja mogłaby świetnie funkcjonować bez osobowości prawnej – udowadnia to choćby komisja powołana w diecezji sosnowieckiej, która na początku roku przedstawiła raport cząstkowy, czy francuska CAISE, która osobowości prawnej nigdy nie miała. Należy podkreślić, że nie forma prawna ani postanowienia statutu decydować będą o rzeczywistej niezależności tego podmiotu. Kluczowe znaczenie ma autorytet osoby, której powierzy się przewodniczenie, oraz odpowiedni budżet. Obecnie nie znamy ani nazwiska kandydata, ani zasad finansowania Komisji.

Mam wrażenie, że biskupi, zagłębiając się w niuansach prawnych, zgubili po drodze istotę rzeczy – sprawiedliwość i pojednanie. Zgubili też osoby skrzywdzone, które przecież powinny być sensem i celem powstania Komisji. Wydaje się, że konsultujący statut urzędnicy również nie dostrzegli istoty Komisji. Niezwykle wymownie brzmią słowa Tośki Szewczyk, działającej pod pseudonimem osoby skrzywdzonej wykorzystaniem seksualnym w Kościele: „Dlaczego jakikolwiek minister miałby zabronić Kościołowi wysłuchania mnie?” Szewczyk krytykuje stanowisko ministerstwa jako „grube nieporozumienie”, ale jej słowa wydają się być skierowane również do KEP: „nie wierzę w żadne »dla naszego dobra«, które nie jest poprzedzone rozmową z nami, skrzywdzonymi. Nie wierzę w rzeczywistą próbę ochrony nas przed wtórną wiktymizacją przez ludzi, którzy nigdy nie poznali naszych imion, twarzy, głosów. Tacy ludzie – z hasłami o podmiotowości na ustach – robią z nas przedmiot dyskusji, (...) którym można dowolnie żonglować dla własnych korzyści”.

Rzeczywiście, w sprawie jest wiele niejasności i manipulacji. Choćby wspomniany tytuł depeszy KAI – otóż w opinii MS nie Komisja jest niezgodna z prawem, ale jej statut. Jeśli więc statut zostanie poprawiony, to możliwe będzie uzyskanie osobowości prawnej. Ewangelista Łukasz wskazuje, że Bóg, w odróżnieniu od ewangelicznego „niesprawiedliwego sędziego”, nie zwleka i bierze swych wybranych w obronę. Po tym stwierdzeniu pada niepokojące pytanie: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 8). Dla wielu osób wykorzystanie seksualne w Kościele jest głęboką raną, jednak brak odpowiedniej reakcji może przyczynić się nie tylko do opuszczenia Kościoła, ale do utraty wiary. Pewnym pocieszeniem jest wypowiedź bp. Artura Ważnego: „Pragnę przeprosić za każdy moment, w którym zamiast gotowości do słuchania napotykacie na gąszcz prawniczych zastrzeżeń. Z głębi serca staję dziś przy Was, obiecując, że Kościół – w wymiarze, który ode mnie zależy – nie przestanie szukać dróg, by Wasz głos został wysłuchany z czułością, na jaką zasługujecie”. Trzymam za słowo.

Autor jest radcą prawnym, mediatorem.