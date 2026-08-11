Prokuratura Krajowa
Jak wskazano w komunikacie, o podanie przyczyn odmowy powołania do prok. rejonowej oraz o udostępnienie pism do prokuratora krajowego Dariusza Korneluka pisał zastępca RPO Stanisław Trociuk. Biuro kadr PK podało jednak – czytamy – że „nie posiada wiedzy” na temat przyczyn odmowy powołania.
Biuro RPO poinformowało we wtorek o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. „RPO podkreśla, że prawo nie gwarantuje przyjęcia do służby publicznej, w tym do prokuratury. Prokurator Krajowy nie ma zatem obowiązku powołania na stanowisko prokuratorskie każdego kandydata, który się zgłosił i który spełnia minimalne wymagania formalne” – przypomniało biuro.
Jednocześnie RPO podkreślił, że Prokurator Krajowy „powinien uzasadnić odmowę powołania”. W ocenie biura wynika to z opisanego w Konstytucji prawa każdego obywatela do dostępu do służby publicznej oraz z zasady zaufania obywatela do państwa.
„Nie ma znaczenia, że przepisy Prawa o prokuraturze nie przewidują wprost wymogu uzasadniania odmowy powołania na stanowiska prokuratorskie, bo taki wymóg wynika z gwarancji konstytucyjnych” – czytamy.
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Akty powołania na stanowisko prokuratora stanowią informację publiczną.
Zdaniem biura, sprawę „podobnie” widzi Europejski Trybunał Praw Człowieka, który w wyroku z maja br. stwierdził, że „polskie prawo konstytucyjne nie tylko zapewnia ogólną zasadę równego dostępu do urzędu sędziowskiego, ale również wymaga, aby rozstrzygnięcia w tym przedmiocie były podejmowane w transparentnej procedurze oferującej kandydatom ochronę przed arbitralną odmową”.
Zdaniem RPO, choć wyrok ETPC dotyczył bezpośrednio odmowy powołania na urząd sędziego przez prezydenta, to przewidziana w nim wykładnia art. 60 Konstytucji RP „ma zastosowanie nie tylko do rekrutacji na stanowiska sędziowskie, ale do wszystkich stanowisk w służbie publicznej, w tym w prokuraturze”.
Zastępca RPO wskazał wobec tego na „konieczność zmiany praktyki postępowania w sprawach dotyczących odmowy powołania na stanowiska prokuratorskie poprzez umożliwienie kandydatom zapoznania się z przyczynami odmowy powołania”. W jego ocenie zmiany wymaga też „błędna praktyka nieudostępniania informacji RPO z powołaniem się na ich wewnętrzny charakter, o których przekazanie Rzecznik wnioskuje”, powołując się na przepisy ustawy o RPO.
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