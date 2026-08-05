Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na obowiązujący w Świnoujściu Regulaminu Cmentarzy Komunalnych. Wprowadził on m.in. zakaz wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników, na cmentarze należące do gminy i przez nią zarządzane.

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Jedna materia, jeden regulamin

Jako podstawę uchwały wprowadzającej regulamin rada gminy wskazała przepis art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Uprawnia on radę gminy do wydania aktu prawa miejscowego określającego zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

RPO zauważa jednak, że ta kompetencja nie upoważnia rady gminy do ustanawiania zakazów dotyczących wprowadzania zwierząt na ich teren. Dlaczego? Bo obowiązki posiadaczy zwierząt domowych dotyczące ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, powinny być określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Wynika to z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

I taki regulamin Świnoujście ma. Został w nim ustanowiony m.in. nakaz niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę na drogach, chodnikach, podwórkach, w parkach i innych terenach zielonych. Poza tym regulamin wprowadził nakaz wyprowadzania psów na smyczy poza terenem własnej posesji. Określił też, że psy należące do ras uznanych za agresywne lub psy wykazujące agresję w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, powinny być prowadzone także w kagańcu.

- Skoro zatem zasady postępowania ze zwierzętami w miejscach publicznych zostały unormowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku, to regulowanie tej samej materii w akcie prawa miejscowego określającym zasady korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznych, należy uznać za sprzeczne z prawem. Dublowanie regulacji dotyczącej tego samego problemu prowadziłoby bowiem do wewnętrznej niespójności, a tym samym i sprzeczności systemu prawa – uważa RPO. Zarzuca w skardze do sądu, że przepis zakazujący wprowadzania zwierząt na świnoujskie cmentarze komunalne narusza art. 94 Konstytucji.

Bezwzględne zakazy wprowadzania psów na wspólne tereny naruszają ustawę

RPO zwraca uwagę na coś jeszcze: bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt domowych wykraczałby także poza upoważnienie z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Rada gminy może nakładać konkretne obowiązki (nakazy lub zakazy) na właścicieli zwierząt, jednak obowiązki te muszą zmierzać do zapewniania ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Celem regulacji wydanej w oparciu o powołany przepis ustawy jest ustalenie zasad postępowania ze zwierzętami w taki sposób, by ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy oraz nie zagrażał przebywającym tam osobom – wskazał Rzecznik.

Jak podkreślił, z upoważnienia ustawowego nie wynika jednak uprawnienie rady gminy do ustanowienia całkowitego zakazu wpuszczania lub wprowadzania zwierząt domowych na tereny i do miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.