Na stronach Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Rozwoju i Technologii zamieściło nową wersję projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. ustawa deweloperska). Jest to największa od lat próba uregulowania zasad na odcinku deweloper – klient.
Cena jest dla większości kupujących mieszkanie czy dom najważniejszym kryterium przy wyborze lokalu. Z tej perspektywy za kluczowy w projekcie trzeba uznać zakaz jej zmiany na niekorzyść klienta. W pierwszej wersji projekt zakazywał wyłącznie waloryzacji.
– Aktualna wersja zabrania każdego podwyższenia ceny, w tym waloryzacji. To ograniczy dywagacje na temat tego, co spełnia kryteria waloryzacji, co nie i próby obejścia podwyższania cen – chwali rozwiązanie adwokat Adam Rusiłowicz.
Przeciwnie ocenia zmianę radca prawny Przemysław Dziąg, ekspert Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej.
– Sformułowanie, że cena „nie podlega zwiększeniu, w tym waloryzacji na niekorzyść nabywcy”, może zostać odczytane jako zakaz każdego zwiększenia ceny, także w razie prac dodatkowych zamówionych przez nabywcę, zmiany VAT, zwiększenia powierzchni powykonawczej lub zmian wymaganych przez prawo. Przepis powinien zakazywać jednostronnego zwiększenia ceny przez dewelopera z przyczyn leżących po jego stronie. Należy wyraźnie dopuścić zmianę ceny wynikającą z: prac dodatkowych zamówionych przez nabywcę, ustawowej zmiany VAT, rozliczenia powierzchni powykonawczej według ustawowej metody, obowiązkowej zmiany prawa oraz odrębnego porozumienia stron – uważa ekspert KIG.
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Kategoryczne wykluczenie podniesienia ceny zaskoczyło też adwokat dr Joannę Barzykowską.
– Dziś, jeśli po pomiarze lokal ma powierzchnię mniejszą niż w umowie, deweloper zwraca klientowi pieniądze. Natomiast jeśli mieszkanie czy dom ma finalnie powierzchnię większą, różnicę dopłaca klient. Opiera się to na zasadzie wzajemności stron umowy. Do takich różnic dochodzi bardzo często i nie z winy dewelopera, a ze specyfiki procesu budowlanego, który nie jest tak dokładny jak projekt. To, co jest proste na rysunku, w praktyce na budowie trudno oddać co do centymetra. Dlatego ta zmiana mnie dziwi – mówi mec. Barzykowska.
Ekspertka spodziewa się, że będzie potrzeba aneksowania umów deweloperskich, jeśli okaże się, że lokal jest o kilka metrów większy, niż wynika to z umowy.
Poza zakazem podnoszenia ceny, istotne z punktu widzenia nabywcy, ale też dewelopera, zmiany projektu dotyczą portalu Dom. Z narzędzia służącego do porównywania cen transakcyjnych, którym pierwotnie miał być, staje się on miejscem, które dostarczy nabywcy informacji potrzebnych do oceny rzetelności dewelopera. O terminowości realizacji inwestycji, decyzjach wydawanych wobec przedsiębiorcy przez prezesa UOKiK czy nadzór budowlany, powiązaniach kapitałowych, odstąpieniach od umów. Z pewnością znajdą się firmy, które, żeby ułatwić życie poszukującym mieszkań czy domów, stworzą w oparciu o te dane rankingi firm deweloperskich. Deweloperzy walczyli o precyzję tych informacji i możliwość sprawnej aktualizacji. Szczególnie zależało im, aby przy informacjach o opóźnieniach w portalu znalazły się ich powody. Resort uwzględnił tę uwagę, zmieniając projekt.
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To z kolei nie spodobało się prawnikom broniącym klientów deweloperów.
– Mam wątpliwości co do obowiązku podawania przez deweloperów przyczyn opóźnienia. Trudno przecież zakładać, że deweloper sam będzie na siebie donosił, iż jest winny opóźnienia. Powody opóźnień bywają zresztą złożone i czasami trzeba naprawdę obszernego postępowania dowodowego, żeby określić, kto i w jakim okresie odpowiada za opóźnienie. Są to kwestie sporne i nabywcy często muszą kierować się do sądu, aby te przyczyny opóźnienia ustalić oraz uzyskać adekwatną rekompensatę. Mam wobec tego obawy o wiarygodność tych informacji – mówi adwokat Adam Rusiłowicz.
Zdaniem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, przeciwnie, ta zmiana projektu wpłynie na poprawę wiarygodności informacji. W tle tego sporu są toczące się sprawy sądowe i walka o miliony za opóźnienia w oddawaniu inwestycji, przenoszenie własności i odszkodowania. Z tej perspektywy odpowiedź na pytanie, co było przyczyną opóźnienia jest kluczowa dla wskazania winnego.
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Szczególną uwagę, ale i kontrowersje wzbudzały przepisy projektu zwiększające odpowiedzialność spółek celowych i ich wspólników. Powszechną praktyką deweloperów jest powoływanie spółek na potrzeby realizacji pojedynczej inwestycji i likwidowanie ich po jej zakończeniu. Niektórzy wskazują podmiot, który przejmuje odpowiedzialność za roszczenia z tytułu rękojmi za wady, ale nie wszyscy, co pozwala uniknąć odpowiedzialności. Stąd w projekcie znalazł się zakaz rozwiązania spółki akcyjnej czy prostej spółki akcyjnej przed upływem pięciu lat od dnia przeniesienia własności lokalu albo domu na nabywcę. Po konsultacjach MRiT przepisy skorygowało
– Co prawda projekt rozszerzył zakaz rozwiązania spółki przez 5 lat także na spółkę z o.o., ale jednocześnie zakłada niestety, że termin ten liczy się od wydania lokalu, podczas gdy pierwotny projekt zakładał, że biegnie on, ale dopiero od przeniesienia jego własności. W praktyce czasem okres pomiędzy wydaniem lokalu a przeniesieniem własności wynosi wiele miesięcy, a nawet lata. Ponadto nabywca, dopóki nie posiada tytułu prawnego do lokalu jest w dużo gorszej sytuacji niż deweloper. Powyższe sprawia, że zmianę projektu w tym zakresie należy ocenić jako niekorzystną dla konsumentów. Co więcej, w pierwotnym projekcie spółka miała informować na stronie internetowej o wspólnikach przejmujących odpowiedzialność po spółce, ale według obecnego projektu ten wymóg usunięto, co zmniejsza transparentność – ocenia adwokat dr Piotr Terlecki.
To niejedyna zmiana związana z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady wspólników spółek deweloperskich. Wydłużono dla nich vacatio legis do 24 miesięcy. Oznacza to, że przepisy wzmacniające ochronę konsumentów wejdą w życie znacznie później niż zasadnicza część nowelizacji, która ma wejść w życie, co do zasady, po 3 miesiącach po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
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Zmian w projekcie jest więcej.
– Z uznaniem przyjmujemy rezygnację z obowiązku wskazywania w prospekcie informacyjnym marki i modelu poszczególnych elementów wyposażenia. Byłoby to drastyczne przeregulowanie. Przy wieloletnim procesie realizacji inwestycji konkretne produkty mogą zostać wycofane z rynku albo zastąpione nowszymi rozwiązaniami. Dla nabywcy istotne powinny być przede wszystkim jednoznacznie określone parametry techniczne i standard wykończenia, a nie nazwa handlowa produktu – mówi Aleksandra Krupińska, prawnik w Polskim Związku Firm Deweloperskich.
Ekspertka zwraca też uwagę na istotną i korzystną dla klientów zmianę, przyjętą po uwagach PZFD, dotyczącą prezentowania rzutów lokali. Wymagane będzie uzupełnienie ich o wymiary liniowe wyposażenia przedstawionego na planie, co pozwoli przygotowywać rzuty rzeczywiście pokazujące funkcjonalność mieszkania, a nie jedynie umowne aranżacje, których skali nabywca nie jest w stanie zweryfikować.
Eksperci pozytywnie oceniają też zmiany w procedurze odbiorowej. Według nowej wersji projektu nabywca podpisuje protokół i ma możliwość przekazania listę wad w ciągu 14 dni, jeśli zgłosi taki zamiar w protokole. Klienci zyskują też dostęp do dokumentacji inwestycyjnej.
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