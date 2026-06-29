W XV edycji Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” ocenę oparto na trzech głównych kategoriach: potencjał naukowy – maksymalnie 11 pkt., jakość kształcenia – maksymalnie 17 pkt., współpraca z zagranicą – maksymalnie 2 pkt.

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Ranking przygotowano na podstawie danych pochodzących z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przeprowadzonych 27 września 2025 r.

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W rankingu uwzględniono uczelnie prowadzące jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, które: wykazały studentów na semestrze zimowym roku akademickiego 2025/2026, miały co najmniej 10 absolwentów w latach 2024 oraz 2025 i przyjęły minimum 10 osób na pierwszy rok studiów.

W przypadku uzyskania jednakowego wyniku uczestnicy zajmują miejsca ex aequo. Kolejne miejsce w klasyfikacji ustala się z pominięciem liczby miejsc zajętych ex aequo, co oznacza, że jeśli dwóch uczestników zajmie pierwsze miejsce, następny uczestnik zostanie sklasyfikowany na miejscu trzecim. Zasada ta jest powszechnie stosowana w rankingach i klasyfikacjach, ponieważ odzwierciedla rzeczywistą liczbę uczestników, którzy osiągnęli lepszy wynik, oraz zapewnia sprawiedliwe i przejrzyste porównanie pozycji poszczególnych uczestników.

Potencjał naukowy – 11 pkt.

1. Ocena parametryczna – kryterium uwzględniające kategorię naukową przyznaną uczelni dla kierunku prawo. Punkty przyznawano kierunkom posiadającym kategorie A+, A, B+ lub B – (maks. 3 pkt.)

2. Rozwój kadry naukowej – liczba osób posiadających zatrudnienie oraz aktywne warunki zatrudnienia według stanu na dzień 31 grudnia w latach 2024 oraz 2025, którym na przestrzeni danego roku kalendarzowego nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne, w relacji do liczby studentów (1,5 pkt.); liczbę osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne, w relacji do liczby studentów (1,5 pkt.) – (maks. 3 pkt.)

3. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych – uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk prawnych – (1 pkt.)

4. Certyfikaty Doskonałości Kształcenia PKA – (2pkt.)

5. Uczestnicy szkół doktorskich – liczba uczestników szkół doktorskich aktywnych (bez osób posiadających zawieszone kształcenia) w relacji do liczby studentów prawa – (maks. 2 pkt.)

Jakość kształcenia – 17 pkt.

1. Zdawalność egzaminów na aplikacje prawnicze – (maks. 5 pkt.)

2. Liczba kandydatów na jedno miejsce – (maks. 3 pkt.)

3. Przyjęci laureaci olimpiad – (maks. 1 pkt.)

4. Praktyki zawodowe – oceniane na podstawie liczby studentów przypadających na jednego opiekuna praktyk – (maks. 2 pkt.)

5. Ekonomiczne losy absolwentów – względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (średnia z lat 2020–2023); względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (średnia z lat 2020–2023) – (maks. 6 pkt.)

Współpraca z zagranicą – 2 pkt.

1. Studenci zagraniczni – udział studentów cudzoziemców w ogólnej liczbie studentów. Uczelnie, w których odsetek studentów zagranicznych wynosił co najmniej 2 proc., otrzymywały maksymalną liczbę punktów – (maks. 1,5 pkt.)

2. Studia prowadzone w języku angielskim – (0,5 pkt.)

Objaśnienia wskaźników

Kategoria naukowa

Uwzględniono wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej jednostek za lata 2017–2021.

Stopnie naukowe

Liczba nadanych stopni doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach: prawo lub nauki prawne.

Tytuły naukowe

Liczba osób posiadających zatrudnienie oraz aktywne warunki zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2025 r., którym na przestrzeni danego roku kalendarzowego nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego w jednej z następujących dyscyplin: prawo lub nauki prawne.

Uprawnienia

Prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne przysługuje uczelniom posiadającym kategorię naukową A+, A lub B+.

Studenci

Liczba studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo według stanu na 31 grudnia 2025 r.

Uczestnicy szkół doktorskich

Liczba aktywnych uczestników szkół doktorskich (z wyłączeniem osób z zawieszonym kształceniem) według stanu na 31 grudnia 2025 r.

Kandydaci i osoby przyjęte

Liczba kandydatów oraz osób przyjętych na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo w roku akademickim 2025/2026, na podstawie danych z ankiety EN-1 według stanu na 1 października 2025 r.

Studenci cudzoziemcy

Liczba studentów zagranicznych studiujących na jednolitych studiach magisterskich na kierunku prawo, aktywnych na 31 grudnia 2025 r. i wykazanych na semestrze zimowym.

Studia prawnicze w języku angielskim

Kierunki prowadzone w języku angielskim, których nazwa zawierała słowo „prawo” lub „law”.