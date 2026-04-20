Szef KPRP Zbigniew Bogucki
- W tym tygodniu do Trybunału Konstytucyjnego trafi wniosek pana prezydent o rozstrzygnięcie, czy możliwe było przeprowadzenie tej hucpy, błazenady, która odbyła się w Sejmie i nazwanie tego ślubowaniem – powiedział w TV Republika szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. - Żeby była jasność – pan prezydent ma świadomość, że absolutnie nie można było można tego zrobić, ale jest państwowcem, idzie drogą konstytucji – wyjaśnił Bogucki.
Bogucki zaznaczył, że w grę wchodzi kwestia „nieskazitelności charakteru” czwórki sędziów, którzy wybrali „ścieżkę niezgodną z prawem”.
- Część z tych osób była bardzo mocno zaangażowana politycznie i nadal jest. Jest pewien poziom śmieszności, który oni przekroczyli. Myślę, że prezydent nigdy nie brał udział w błazenadach, bo tu kabaret to jest zbyt łagodne słowo, ale oczywiście czekamy na orzeczenie TK - dodał szef KRPR.
Przypomnijmy, że Sejm wybrał sześciu sędziów TK, ale prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od dwojga z nich. Pominięta czwórka zorganizowała w Sejmie ślubowanie „wobec prezydenta”, ale bez jego udziału, gdyż Karol Nawrocki odmówił przybycia na nie. W piątek w Kanale Zero sugerował, że gdyby sędziowie ci zechcieli poczekać na jego decyzję, to też doczekaliby się zaproszenia na zaprzysiężenie. Teraz zaś nie wiadomo, czy wciąż mogą być zaprzysiężeni.
- Konstytucja i cały system prawodawstwa polskiego jest w pewnym sensie bezradny. Bo ja nie wiem, co ma zrobić prezydent, gdy sędziowie TK, nie czekając tak jak wszyscy generałowie, ambasadorowie i inni sędziowie, zaprzysięgli przed notariuszem w polskim Sejmie. Nie mam tej wiedzy. Decyzję w tej sprawie musi podjąć Trybunał Konstytucyjny, którego funkcjonowanie zagwarantowałem, bo jest w nim teraz 11 sędziów – mówił Karol Nawrocki.
Dodał, że jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że czworo sędziów wciąż może zostać zaprzysiężonych przez prezydenta, to on ich zaprosi i odbierze ślubowanie. - Jeśli natomiast uzna, że to, co wydarzyło się w Sejmie jest jednoznaczne z odmową złożenia zaprzysiężenia przed prezydentem, to tego nie zrobię. Wszystko w rękach Trybunału – zapowiedział prezydent.
Prezes TK Bogdan Święczkowski na antenie wPolsce24 zapewnił, że jeśli wpłynie wniosek prezydenta, to Trybunał się nad nim pochyli. - I rozstrzygnie, czy to zdarzenie, które miało miejsce w polskim Sejmie, miało jakiekolwiek znaczenie prawne, czy też nie miało żadnego znaczenia prawnego, i kto tutaj jest uprawniony do tego, aby przyjmować to ślubowanie wobec pana prezydenta - stwierdził Święczkowski.
