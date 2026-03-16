Nawet 8000 zł dla właściciela domu. Wkrótce ruszą dotacje na mikroretencję

W drugim kwartale 2026 r. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) ogłoszą nabory na dofinansowanie przydomowych systemów gromadzenia i wykorzystania deszczówki. Będzie można otrzymać do 8 000 zł.

Publikacja: 16.03.2026 09:14

NFOŚiGW zaznacza, że mikroretencja dotyczy inwestycji zakończonych – umowa z grantobiorcą będzie jednocześnie rozliczeniem inwestycji.

Mateusz Adamski

Program ma wspierać inwestycje zwiększające retencję wody przy budynkach jednorodzinnych, a tym samym pomagać w ochronie lokalnych zasobów wodnych. W praktyce oznacza to wsparcie dla rozwiązań, które pozwalają zatrzymać wodę opadową na terenie nieruchomości, ograniczyć skutki suszy i przeciwdziałać lokalnym podtopieniom.

W ramach Mikroretencji będzie można otrzymać dotację na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do:

  • zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych np. z dachów, chodników, podjazdów,
  • magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności min. 2 m3,
  • retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie np. rozszczelnienie powierzchni, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte,
  • wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych np. pompy, zraszacze, centrale dystrybucji wody.

Jak podkreśla Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), instalacje powinny gwarantować zbieranie wody z powierzchni nieprzepuszczalnej oraz wykorzystywać wodę w taki sposób, by nie było konieczności jej odprowadzania poza teren nieruchomości, w tym do kanalizacji deszczowej (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych).

Co więcej, instalacje muszą być trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i retencji przyrodniczej, w tym nawadniania przydomowych ogrodów (z wyłączeniem działalności gospodarczej i rolniczej).

Czytaj więcej

Co powinno się robić z deszczówką, a co jest surowo zabronione?
Nieruchomości
Co powinno się robić z deszczówką, co jest zabronione? Kara to nawet 10 tys. zł

Kto może ubiegać się o dotację na zbieranie deszczówki?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zakończeniu naboru wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które po podpisaniu umowy z NFOŚiGW, przygotują i ogłoszą nabory dla mieszkańców podległych województw (wnioski o dofinansowanie będą składane do regionalnego WFOŚiGW). 

Dotacja dla osób fizycznych wyniesie 90 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji. Jej maksymalna wysokość to 8 000 zł. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne (stale lub czasowo).

NFOŚiGW zaznacza, że mikroretencja dotyczy inwestycji zakończonych – umowa z grantobiorcą będzie jednocześnie rozliczeniem inwestycji. Dotacja obejmie koszty kwalifikowane poniesione od 1 lipca 2024 r. Nie będzie można uzyskać dofinansowania na przedsięwzięcie lub elementy przedsięwzięcia, które było już finansowane ze środków WFOŚiGW lub NFOŚiGW, np. z programu Moja Woda.

Budżet programu to 173 mln zł. Środki pochodzą z funduszy europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027.

Czytaj więcej

Miasta oferują mieszkańcom dofinansowanie na zakup i montaż urządzeń służących do zatrzymywania i wy
Ekologia
Miasta chcą zatrzymywać deszczówkę. Jakie dopłaty dla mieszkańców?

Ulga przysługuje tym, którzy się z Polski wyprowadzili i po przynajmniej trzech latach kalendarzowyc
Podatki
Urzędnicy skarbówki interesują się wracającymi do Polski. Co sprawdzają?
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
Materiał Promocyjny
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Dziś o „wuzetkę” może wystąpić każdy. Dla atrakcyjnych nieruchomości takich wniosków wpływa nawet ki
Nieruchomości
Jedna działka, jedna wuzetka? Ministerstwo zabrało głos
Aplikacja mObywatel
W sądzie i w urzędzie
Trzy nowe funkcje w mObywatelu. Chodzi o dowody i paszporty
Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy. Studenci zostaną młodszymi asystentami sędziego
