Program ma wspierać inwestycje zwiększające retencję wody przy budynkach jednorodzinnych, a tym samym pomagać w ochronie lokalnych zasobów wodnych. W praktyce oznacza to wsparcie dla rozwiązań, które pozwalają zatrzymać wodę opadową na terenie nieruchomości, ograniczyć skutki suszy i przeciwdziałać lokalnym podtopieniom.

W ramach Mikroretencji będzie można otrzymać dotację na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do:

zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych np. z dachów, chodników, podjazdów,

magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności min. 2 m3,

retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie np. rozszczelnienie powierzchni, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte,

wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych np. pompy, zraszacze, centrale dystrybucji wody.

Jak podkreśla Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), instalacje powinny gwarantować zbieranie wody z powierzchni nieprzepuszczalnej oraz wykorzystywać wodę w taki sposób, by nie było konieczności jej odprowadzania poza teren nieruchomości, w tym do kanalizacji deszczowej (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych).

Co więcej, instalacje muszą być trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i retencji przyrodniczej, w tym nawadniania przydomowych ogrodów (z wyłączeniem działalności gospodarczej i rolniczej).