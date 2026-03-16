Program ma wspierać inwestycje zwiększające retencję wody przy budynkach jednorodzinnych, a tym samym pomagać w ochronie lokalnych zasobów wodnych. W praktyce oznacza to wsparcie dla rozwiązań, które pozwalają zatrzymać wodę opadową na terenie nieruchomości, ograniczyć skutki suszy i przeciwdziałać lokalnym podtopieniom.
W ramach Mikroretencji będzie można otrzymać dotację na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do:
Jak podkreśla Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), instalacje powinny gwarantować zbieranie wody z powierzchni nieprzepuszczalnej oraz wykorzystywać wodę w taki sposób, by nie było konieczności jej odprowadzania poza teren nieruchomości, w tym do kanalizacji deszczowej (z wyjątkiem sytuacji awaryjnych).
Co więcej, instalacje muszą być trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i retencji przyrodniczej, w tym nawadniania przydomowych ogrodów (z wyłączeniem działalności gospodarczej i rolniczej).
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zakończeniu naboru wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które po podpisaniu umowy z NFOŚiGW, przygotują i ogłoszą nabory dla mieszkańców podległych województw (wnioski o dofinansowanie będą składane do regionalnego WFOŚiGW).
Dotacja dla osób fizycznych wyniesie 90 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji. Jej maksymalna wysokość to 8 000 zł. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek przeznaczony na cele mieszkalne (stale lub czasowo).
NFOŚiGW zaznacza, że mikroretencja dotyczy inwestycji zakończonych – umowa z grantobiorcą będzie jednocześnie rozliczeniem inwestycji. Dotacja obejmie koszty kwalifikowane poniesione od 1 lipca 2024 r. Nie będzie można uzyskać dofinansowania na przedsięwzięcie lub elementy przedsięwzięcia, które było już finansowane ze środków WFOŚiGW lub NFOŚiGW, np. z programu Moja Woda.
Budżet programu to 173 mln zł. Środki pochodzą z funduszy europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027.
