Jak to zrobić? O tym będą rozmawiać eksperci z Polski i zagranicy podczas VI Międzynarodowego Kongresu Regeneracja Miast – Zdrowotna Regeneracja Miast, który już za tydzień, 5-6 maja odbędzie się w EC1 Łódź – Miasto Kultury.

Reklama Reklama

Kongres jest częścią cyklu Regeneracja Miast – inicjatywy poświęconej przyszłości miast i ich zdolności do odnowy w warunkach współczesnych kryzysów. Tegoroczna edycja koncentruje się na relacji między środowiskiem miejskim, a zdrowiem – rozumianym szeroko jako efekt jakości przestrzeni, środowiska, stylu życia i funkcjonowania systemów publicznych.

„Zdrowie mieszkańców nie zaczyna się w szpitalu, ale w przestrzeni, w której żyją. To miasta – poprzez swoje decyzje, sposób organizacji przestrzeni i dostęp do usług – w coraz większym stopniu kształtują jakość życia i zdrowie obywateli.[KM1.1] Dlatego potrzebujemy nowego podejścia do myślenia o rozwoju miast.” – prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast

Zdrowie zaczyna się w mieście

Program Kongresu pokazuje, że zdrowie mieszkańców nie jest wyłącznie domeną systemu ochrony zdrowia. To efekt decyzji urbanistycznych, jakości powietrza, dostępu do zieleni, technologii, a także stylu życia i aktywności fizycznej.

Wśród kluczowych tematów znajdą się m.in.:

• wpływ urbanistyki i architektury na zdrowie,

• jakość powietrza i planowanie przestrzenne,

• błękitno-zielona infrastruktura jako narzędzie poprawy dobrostanu,

• wykorzystanie danych i nowych technologii w ochronie zdrowia,

• rola aktywności fizycznej i profilaktyki w starzejących się społeczeństwach,

• zdrowie psychiczne i funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej.

W programie Kongresu znalazły się wystąpienia i panele z udziałem ekspertów i ekspertek z Polski i zagranicy. Wśród prelegentów i prelegentek są m.in.:

• Michele Cecchini (Organisation for Economic Co-operation and Development),

• Fiona McCluney (United Nations Human Settlements Programme),[EO2.1]

• Karin Huber-Heim (Circular Economy Forum Austria),

• Catherine Vilquin (European Council of Spatial Planners),[KM3.1]

a także liczni przedstawiciele polskich instytucji publicznych, uczelni i samorządów.

Debata, która wykracza poza sam Kongres

Kongres Regeneracja Miast to przestrzeń dialogu – między nauką, praktyką i polityką publiczną. To miejsce, w którym spotykają się różne perspektywy, aby wspólnie wypracowywać rozwiązania dla miast przyszłości.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie m.in. debata oksfordzka studentów łódzkich uczelni „Miasto wydłuża życie”, która w symboliczny sposób podsumuje główne wątki Kongresu.[EO4.1]

Wydarzenia towarzyszące – kultura, nauka i praktyka

Kongresowi towarzyszy program wydarzeń, które rozszerzają debatę o zdrowiu w miastach o perspektywę sztuki, nauki i praktyki.

W EC1 Łódź – Miasto Kultury odbędzie się m.in. wydarzenie Akademii Muzycznej w Łodzi, łączące performance i koncert kameralny, a także sesja posterowa Science Hub UniLodz prezentująca projekty dotyczące m.in. mikrobiomu miejskiego, zmian klimatu i jakości przestrzeni publicznych.

Równolegle zaplanowano New Media Days Łódź 2026 oraz wystawę projektów studentów architektury Politechniki Łódzkiej, pokazującą, jak przestrzeń może wspierać zdrowie i dobrostan. Częścią programu jest także FOPA 2026 – wydarzenie łączące architekturę, sztukę i miejskie doświadczenie.

Integralną częścią wydarzenia są również aktywności partnerów – w tym działania przygotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na miejscu będzie można m.in. wykonać analizę składu ciała, skorzystać z instruktażu samobadania, uzyskać informacje o profilaktyce zdrowotnej oraz dostępnych świadczeniach, a także złożyć wniosek o kartę EKUZ. Do dyspozycji uczestników będą również mammobus i dentobus.

Na stoiskach zaprezentowane zostaną także innowacyjne rozwiązania medyczne, w tym technologia Vguard wspierająca terapię chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.

Organizatorzy i partnerzy

Organizatorami i współorganizatorami wydarzenia są: Open Eyes Economy Summit, Miasto Łódź, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Partnerami wydarzenia są: Minister Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Rzecznik Praw Pacjenta, EC1 Łódź - Miasto Kultury, ING, Kancelaria Prawna Sobota Jachira, Grupa Luxmed, ASP Łódź, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Żabka Group, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, NFZ Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi, Polski Alarm Smogowy, Stowarzyszenie Zdrowych Polskich Miast, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Związek Miast Polskich, Radio Łódź, Rzeczpospolita, TVP 3 Łódź, TVP Info[KM5.1].

5–6 maja 2026[KM6.1]

EC1 Łódź – Miasto Kultury

VI Międzynarodowy Kongres Regeneracja Miast – Zdrowotna Regeneracja Miast

Program i rejestracja: https://www.regeneracjamiast.pl/

Patronem medialnym wydarzenia jest „Rzeczpospolita” i rp.pl