Rak jelita grubego przez długi czas nie daje żadnych objawów. Te pojawiają się, gdy choroba jest już zaawansowana. To właśnie z tego powodu w walce z nią tak ważna jest profilaktyka.

Reklama Reklama

Kolonoskopia – badanie pozwalające wykryć raka jelita grubego

Najbardziej znanym badaniem profilaktycznym pozwalającym wykryć raka jelita grubego na wczesnym etapie, a tym samym znacznie zwiększyć szansę na wyleczenie, jest kolonoskopia. Badanie to jednak ze względu na swoją specyfikę i inwazyjność wywołuje strach wśród wielu osób. W efekcie część pacjentów odkłada badanie na bliżej nieokreślony termin lub całkowicie z niego rezygnuje.

Tymczasem kolonoskopia pomaga wykryć wczesne zmiany nowotworowe w jelicie grubym, a także polipy, które z czasem mogą przekształcić się w nowotwór.

Czym jest test FIT-OC?

Okazuje się, że istnieje inne, nieinwazyjne badanie, które – chociaż nie może zastąpić kolonoskopii, a jedynie ją uzupełnić – to może zachęcić pacjentów do przebadania się w kierunku ryzyka wystąpienia u nich raka jelita grubego. Mowa o teście FIT-OC, który stanowi rodzaj wsparcia diagnostycznego w walce z tym popularnym nowotworem.

Jest to proste badanie, które wykonuje się samodzielnie w domu. Nie wymaga specjalnego przygotowania ani stosowania środków przeczyszczających, co jest konieczne w przypadku kolonoskopii. Test pozwala wykryć krew utajoną w kale, która jest jednym z pierwszych sygnałów mówiących o tym, że w jelicie mogą występować jakieś problemy.

Do wykonania testu FIT-OC potrzebny jest jedynie specjalny zestaw z aplikatorem umożliwiający pobranie próbki kału, którą następnie pacjent dostarczyć musi do laboratorium. Wynik dostępny jest maksymalnie w ciągu tygodnia. Może on być ujemny lub dodatni. W przypadku tego ostatniego konieczna jest dalsza diagnostyka – pacjent w trybie priorytetowym otrzymuje skierowanie na kolonoskopię.

Tym samym test FIT-OC pomaga wykrywać wczesne sygnały świadczące o ewentualnym ryzyku raka jelita grubego u poszczególnych pacjentów i kierować ich na dalsze badania.

Bezpłatny test FIT-OC na NFZ

Warto podkreślić, że bezpłatne wykonanie testu FIT-OC umożliwia NFZ w ramach programu Moje Zdrowie. Z darmowego testu skorzystać mogą osoby po 50. roku życia, które wypełnią ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta i zgłoszą się na badania zlecone przez lekarza POZ.

Wynik badania – w zależności od placówki – dostępny jest w przychodni lub na Internetowym Koncie Pacjenta.

Test FIT-OC wykonać można również prywatnie, a jego koszt waha się od 30 do 110 zł.