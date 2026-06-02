Centralna e-rejestracja jest usługą umożliwiającą zapisywanie się online na badania i wizyty u specjalisty. Jest wprowadzana stopniowo, a docelowo obejmie wszystkie konsultacje u specjalistów.

Reklama Reklama

Centralna e-rejestracja. Te placówki miały czas do 1 czerwca 2026 r.

Obowiązek przekazania do centralnej e-rejestracji harmonogramów dostępnych terminów wizyt dotyczy tych placówek, które mają podpisane z NFZ umowy w zakresie pierwszorazowych wizyt kardiologicznych, badań mammograficznych oraz badań HPV HR wykonywanych w ramach programów profilaktycznych. Wynika to z zapisów ustawy z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Do 31 maja placówki te, jak przypomina Rynek Zdrowia, powinny:

przekazać do centralnej e-rejestracji wszystkie aktualnie umówione wizyty pierwszorazowe i następne – w zakresie kardiologii, mammografii i badań HPV HR;

udostępnić wszystkie wolne terminy wizyt na co najmniej trzy kolejne miesiące (od lipca do września 2026 r.), czyli na okres wymagany przepisami wykonawczymi dotyczącymi centralnej e-rejestracji;

zapewnić techniczne podłączenie placówki do centralnej e-rejestracji – uruchomić Moduł Usług Świadczeniodawcy (MUŚ).

Takie rozwiązanie ma zapewnić pacjentom łatwiejsze znalezienie w centralnym systemie wolnych terminów i zapisywanie się na wizyty.

Czytaj więcej Zdrowie Bezpłatna tomografia dla palaczy. Ministerstwo szykuje nowy program badań Ministerstwo Zdrowia planuje uruchomić nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuca. Będzie on skierowany do osób w wieku od 55 do 74 lat,...

Od 1 czerwca 2026 r. NFZ może nałożyć sankcje na te placówki

Placówki, które do 31 maja nie przekazały harmonogramów wizyt i wolnych terminów do centralnej e-rejestracji, mogą od 1 czerwca zostać objęte sankcjami. NFZ, zgodnie z przepisami, może wstrzymać dla nich wypłatę środków do momentu wykonania nałożonego na nie obowiązku.

„Zgodnie z art. 154a ust. 1 ustawy okres wstrzymania płatności nie może jednak przekroczyć trzech miesięcy. Jeśli placówka szybko usunie uchybienia, wypłaty mogą zostać wznowione wcześniej” – pisze Rynek Zdrowia. Jednocześnie przypomina o jeszcze ważniejszej zmianie, która wejdzie w życie od 1 lipca. Wynika ona z art. 154a ust. 2 wspomnianej ustawy. Zgodnie z nią NFZ będzie finansował świadczenia objęte centralną e-rejestracją tylko pod warunkiem, że zostaną umówione za jej pośrednictwem.

Kolejne świadczenia w centralnej e-rejestracji od 1 sierpnia 2026 r.

Od 1 sierpnia 2026 r. centralna e-rejestracja obejmie osiem kolejnych świadczeń. Za jej pośrednictwem będzie można umówić się na pierwszą wizytę do: