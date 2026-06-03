Rozporządzenie wprowadziłoby całkowicie nowe wzory formularzy i nałożyłoby na NFZ dwa główne obowiązki sprawozdawcze.

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Szersza kontrola Ministerstwa Finansów nad NFZ. Nowe obowiązki i wzory formularzy

Do 31 lipca każdego roku NFZ będzie musiał wysłać do MF prognozę wydatków na 3 kolejne lata. Jeśli w trakcie tworzenia budżetu państwa coś się zmieni, fundusz będzie miał zaledwie 3 dni robocze na wysłanie aktualizacji. Druga zmiana to comiesięczne raportowanie. NFZ będzie musiał co miesiąc (do 20. dnia kolejnego miesiąca) przedstawić bieżące zestawienie dotyczące wydatków i aktualizację planu finansowego na resztę roku.

Jak argumentuje MF, najważniejszym celem jest stała kontrola nad wydatkami NFZ. Dzięki temu resort z wyprzedzeniem będzie wiedzieć, czy za rok lub dwa nie zabraknie pieniędzy w ochronie zdrowia. Nad wprowadzeniem i przestrzeganiem nowych przepisów ma czuwać nowo powołana Rada Fiskalna. Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania przez NFZ, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Główny Urząd Statystyczny.

Jak podało MF, z uwagi na swoją materię, która dotyczy wąskiego grona podmiotów, nie wymaga on konsultacji publicznych.

Dotychczasowy model memoriałowy polegał na tym, że NFZ rozliczał się, podając w dokumentach moment wykonania zabiegu, a nie wykonania przelewu. Taki system przyczyniał się do powstawania luki informacyjnej odnośnie dostępnych środków w budżecie.

Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu (skrócona vacatio legis).