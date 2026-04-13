Mowa o jaskółczym zielu, które do tej pory było nie tylko często wykorzystywane jako składnik suplementów diety, lecz także szeroko stosowane w tradycyjnej medycynie europejskiej i chińskiej m.in. do usuwania kurzajek.

Jaskółcze ziele zakazane w suplementach diety w Polsce

Zakaz stosowania jaskółczego ziela w suplementach diety wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia wynika z obaw o bezpieczeństwo konsumentów. W projekcie nowych regulacji, opublikowanym w sierpniu 2025 r., podkreślono – jak przypomina Rynek Zdrowia – „Ze względu na bezpieczeństwo konsumentów należy zakazać stosowania w środkach spożywczych, w szczególności suplementach diety, ziela glistnika, złotnika, jaskółczego ziela, glistnika pospolitego (Chelidonium majus L.)”.

Serwis zauważa również, że zakaz wprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 16 marca 2026 r., które opublikowano w Dzienniku Ustaw 19 marca 2026 r. Oznacza to, że nowe regulacje zaczęły obowiązywać 3 kwietnia (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia). Jednocześnie środki spożywcze zawierające jaskółcze ziele, które zostały wprowadzone do obrotu przed zmianą przepisów, mogą być sprzedawane przez maksymalnie 30 dni od wejścia w życie rozporządzenia.

– Uchwały zostały podjęte na podstawie aktualnej wiedzy, działań innych krajów Unii Europejskiej, czy też stanowisk organów Unii Europejskiej oraz stanowią obiektywne źródło wiedzy dotyczące zagrożeń wynikających ze stosowania w produkcji suplementów diety wymienionych w nich substancji i surowców roślinnych – wskazało Ministerstwo Zdrowia, cytowane przez Rynek Zdrowia.

