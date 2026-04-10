Ta informacja nie trafiła na czołówki mediów, a przecież powinna. Oto pod koniec marca „Gazeta Wyborcza” doniosła, że miasto Jawor wycofało podjętą przez miejscowy samorząd „uchwałę antymigrancką” na skutek groźby karnego odebrania mu środków unijnych. Casus, można by powiedzieć, nienowy – do podobnych przyzwyczailiśmy się np. w związku z niegdysiejszymi „strefami wolnymi od propagandy LGBT”. A jednak w sprawie pojawił się niebłahy element nowości. Bo gdyby miasto nie uległo, groziłoby mu nie tylko wykluczenie z grona potencjalnych beneficjentów w przyszłości. I nawet nie tylko przerwanie obecnie prowadzonych projektów. Także kara działająca wstecznie. „Utracimy 162 mln zł – wyliczył Tomasz Kościów, naczelnik Wydział Funduszy Europejskich w jaworskim magistracie. I wyjaśnił, że nie tylko nie będzie kolejnych dotacji, ale te będące »w okresie trwałości po zakończeniu realizacji projektów«, trzeba będzie oddać” – relacjonowała „GW”.