Jak podkreślają eksperci, tak długie oczekiwanie na badania takie jak kolonoskopia niesie duże ryzyko dla pacjentów. W obecnej sytuacji wielu z nich jest zmuszonych wykonać badanie prywatnie. 

Ogromne kolejki na badania. Czas oczekiwania wydłużył się nawet do 2 lat

Od 1 kwietnia 2026 r. NFZ obniżył stawki za badania wykonane ponad limit kontraktu – do 60 proc. w przypadku gastroskopii i kolonoskopii oraz do 50 proc. za rezonans magnetyczny i tomografię komputerową. W efekcie placówki medyczne zaczęły ograniczać liczbę tzw. nadwykonań. Kolejki na badania rosną. 

W przypadku badań endoskopowych czas oczekiwania wydłużył się o kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Zdarzają się przypadki, że na kolonoskopię trzeba czekać prawie dwa lata. Jak podaje portal WP abcZdrowie, w przypadku Centrum Gastrologiczno-Hepatologicznego we Wrocławiu trzeba czekać aż do 18 lutego 2028 r., a szpitala w Ząbkowicach Śląskich do 13 grudnia 2028 r. Podobnie w szpitalu MSWiA w Rzeszowie – tam najbliższy termin to 24 lutego 2028 r., a w szpitalu Pro-Familia – 12 czerwca 2028 r.

– W przypadku naszego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie pierwszy wolny termin na kolonoskopię jest w styczniu 2028 r. Nie dotyczy to natomiast badania przesiewowego przysługującego konkretnej grupie pacjentów, którzy mogą się zapisywać na bieżąco – mówi prof. Wojciech Marlicz, gastrolog z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w rozmowie z portalem.

Czytaj więcej

Efekty cięć NFZ już odczuwają pacjenci. Wydłużyły się kolejki na badania
Ochrona zdrowia
Coraz dłuższe kolejki na badania. Efekt cięć NFZ

Problem dotyczy również prywatnych placówek. Terminy są odległe

Czas oczekiwania na badania wydłużył się również w prywatnych placówkach, które realizują świadczenia w ramach kontraktu z NFZ. Portal Rynek Zdrowia sprawdził, jak wygląda sytuacja w Enel-Med i LUX MED. 

– Dostosowujemy zapisy do limitu zawartego w umowie z NFZ. W związku z tym nie wstrzymujemy badań pacjentów, ale kolejne terminy badań są wyznaczane z dłuższym niż dotychczas czasem oczekiwania – mówi Jarosław Minkowski, dyrektor pionu diagnostyki obrazowej w Grupie LUX MED.

W Enel-Med przed wejściem w życie zmian czas oczekiwania na kolonoskopię i gastroskopię na NFZ wynosił od 3 do 7 miesięcy. W placówkach, w których pacjenci czekali wcześniej około 7 miesięcy, obecnie terminy na kolonoskopię przypadają na 2028 r. Pacjenci komercyjni mogą zapisać się na badania endoskopowe bez problemu w terminie około 3-4 dni.

– W przypadku endoskopii, czyli kolonoskopii i gastroskopii, niemal całkowicie zrezygnowaliśmy z realizacji świadczeń ponadlimitowych. Wynika to z faktu, że obecne zasady finansowania nie zabezpieczają kosztów realizacji tych procedur – mówi portalowi Rynek Zdrowia Jacek Rozwadowski, prezes zarządu Enel-Med.

Czytaj więcej

Nie trzeba iść do specjalisty. Długa lista badań na NFZ, które zleci lekarz w POZ
Ochrona zdrowia
Nie trzeba iść do specjalisty. Długa lista badań na NFZ, które zleci lekarz w POZ

Pacjenci muszą czekać. Eksperci: „To więcej niewykrytych w porę zachorowań”

Sytuacją zaniepokojeni są eksperci. Dłuższy termin oczekiwania na kolonoskopię może oznaczać poważne konsekwencje dla pacjentów.

– Takie opóźnienia to więcej niewykrytych w porę zachorowań i diagnoz w momencie, kiedy rak jelita grubego jest już zaawansowany. A przecież nasze statystyki już są alarmujące: ponad 60 proc. przypadków raka jelita grubego jest wykrywane w późnym stadium, przez co mamy 12 tys. zgonów z powodu tego nowotworu rocznie – mówi w rozmowie z portalem WP abcZdrowie Iga Rawicka, prezes Fundacji EuropaColon Polska.

Czas ma kluczowe znaczenie w przypadku tej choroby. Jak dodaje ekspertka, tylko 10 proc. pacjentów z późno wykrytym nowotworem jelita grubego przeżywa 5 lat. Jeśli zostanie on wykryty wcześnie, jest nawet w 90 proc. wyleczalny.

Aby wykonać kolonoskopię prywatnie trzeba się liczyć z wydatkiem od kilkuset do ponad 1,5 tys. zł, w zależności od placówki, zastosowanego znieczulenia, konieczności pobrania wycinków lub usunięcia polipów.