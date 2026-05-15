Obiekt znajdzie się 18 maja 90 000 kilometrów od powierzchni globu, co stanowi wyjątkową okazję dla pasjonatów astronomii.

Planetoida 2026 JH2 została zakwalifikowana jako NEO (Near Earth Object) - czyli tzw. obiekt bliski Ziemi. Odkryto ją przed zaledwie kilkoma dniami.

Planetoida 2026 JH2 znajdzie się bliżej Ziemi niż Księżyc

18 maja planetoida minie naszą planetę w odległości szacowanej na 0,00064-0,00058 jednostki astronomicznej. Przeliczając te dane na wykorzystywane na Ziemi jednostki, 2026 JH2 znajdzie się około 90 000 kilometrów od powierzchni naszej planety.

Jak podkreśla „National Geographic”, dystans ten stanowi zaledwie 24 procent średniej odległości, jaka dzieli Ziemię od Księżyca. Przed osiągnięciem punktu najbliższego Ziemi, obiekt przeleci również w sąsiedztwie Księżyca (około 0,00284 j.a.).

Co trzeba wiedzieć o planetoidzie 2026 JH2?

Planetoida należy do grupy Apollo. Są to obiekty, których orbity wokół Słońca są większe od orbity ziemskiej, jednak ich trajektorie przecinają drogę naszej planety w określonych punktach. Odkrycia dokonano dzięki pracy kilku ośrodków badawczych, w tym Mount Lemmon Survey oraz Farpoint Observatory w Eskridge. Systemy stale monitorują przestrzeń kosmiczną w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń, choć w przypadku 2026 JH2 naukowcy uspokajają – nie ma ryzyka kolizji.

Czy z Ziemi będzie można obserwować planetoidę 2026 JH2?

Przelot planetoidy obok Ziemi może być interesującym widowiskiem astronomicznym. Podczas zbliżenia jasność obiektu ma wynieść 11,5 magnitudo. Oznacza to, że planetoida nie będzie widoczna gołym okiem, ale jej dostrzeżenie umożliwi prosty teleskop amatorski.

Dla osób nieposiadających własnego sprzętu optycznego przewidziano alternatywę. „Virtual Telescope Project przeprowadzi transmisję na żywo z przelotu 2026 JH2” – podaje National Geographic.