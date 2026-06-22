Sprawa – jak wynika z informacji, do których dotarł serwis – dotyczy Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi. Skargę w sprawie przyjmowania tam pacjentów poza oficjalną listą oczekujących złożyli anonimowo pracownicy Kliniki.

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Prawie 300 tys. zł kary dla UCK WUM za błędy w prowadzeniu list oczekujących

W piśmie podkreślili, że chorzy kierowani na oddział z przyszpitalnej poradni otrzymują odległe terminy przyjęcia. Natomiast pacjenci ze skierowaniami z prywatnego gabinetu jednego z lekarzy są czasami przyjmowani z dnia na dzień.

Tego faktu nie była jednak w stanie potwierdzić kontrola NFZ. Mimo tego stwierdziła nieprawidłowości w placówce. Okazało się, że 70 proc. pacjentów, których przyjęcia zbadała, zostało przyjętych niezgodnie z kolejką. „NFZ zidentyfikował w toku kontroli przypadki pacjentów w trybie stabilnym, którzy zostali przyjęci przed chorymi skierowanymi na oddział w trybie pilnym – i to znacznie szybciej. Kontrola wykazała również, że w ocenianym okresie na oddział przyjęto 10 pacjentów całkowicie z pominięciem oficjalnej listy oczekujących” – zauważa Rynek Zdrowia.

W związku z wynikami kontroli NFZ nałożył na UCK WUM karę w wysokości 289 tys. 228 zł. To już druga kara dla tej placówki z powodu nieprawidłowości związanych z przyjmowaniem chorych poza oficjalną listą oczekujących. Pierwsza, w wysokości 50 tys. zł, nałożona została w wyniku kontroli z 2022 r.

UCK WUM: Pacjenci mieli być przyjmowani poza oficjalną kolejką

Sprawa przyjmowania pacjentów niezgodnie z listą oczekujących dotyczyć ma, jak nieoficjalnie dowiedział się Rynek Zdrowia, konkretnego lekarza. Jednak kontrola NFZ nie miała możliwości potwierdzenia tej informacji. „Kontrolerzy sprawdzają jedynie prawidłowość prowadzenia samych kolejek. Nie są w stanie sprawdzić skierowań wystawianych przez konkretnego lekarza oraz tego, na ile kierował on ścieżką pacjenta tak, aby został on przyjęty szybciej” – wyjaśnia serwis.

Zdaniem UCK WUM kontrola NFZ została przeprowadzona z pominięciem istotnych dowodów. W komunikacie dla Rynku Zdrowia placówka zaznaczyła jednak: „UCK WUM ostatecznie przyjęło ustalenia kontrolerów NFZ i na skutek wydanych zaleceń i obowiązujących w UCK WUM standardów wdrożyło działania naprawcze polegające na modyfikacji systemu informatycznego obsługującego listy oczekujących oraz przeprowadziło szkolenia z zasad ich prowadzenia”.

Placówka może teraz zapłacić karę lub skorzystać z drogi sądowej.

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