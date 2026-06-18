Z cytowanych przez serwis informacji wynika, że zadłużenie szpitali wojewódzkich na Mazowszu wynosiło na koniec września 2025 r. niemal 1,5 mld zł. Jednocześnie zaledwie trzydziestu najlepiej opłacanych medyków zarobiło w ciągu tylko jednego miesiąca łącznie prawie 3,5 mln zł.

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Dane o zadłużeniu szpitali i najwyższych wynagrodzeniach na Mazowszu to odpowiedź samorządu na interpelację radnego Ludwika Rakowskiego.

Najwięcej w 2025 r. zarobili na Mazowszu lekarze zatrudnieni na kontraktach

Jak wynika ze wspomnianych informacji, najwięcej w ubiegłym roku zarobili w mazowieckich szpitalach lekarze pracujący na kontraktach. Dziesięć najwyższych kontraktów opiewało na łączną kwotę ponad 2,15 mln zł miesięcznie. Wśród nich rekordowe wynagrodzenie wyniosło 316 079,00 zł miesięcznie, a żaden z dziesięciu najlepiej opłacanych lekarzy nie zarobił w miesiącu mniej niż 174tys. zł.

W przypadku umów o pracę rekordzista zarobił miesięcznie 101 384,36 zł brutto (58 447,40 zł netto), a suma dziesięciu najwyższych tego rodzaju wynagrodzeń wyniosła 871 tys. zł. Z kolei najwyższe wynagrodzenie dla umów cywilnoprawnych wyniosło 100 147,04 zł brutto (81 519,81 zł netto) miesięcznie, a suma dziesięciu najwyższych zarobków to w przypadku tej formy zatrudnienia 473 tys. zł.

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Lekarz Dawid Kacprzyk zarobił 1,6 mln zł w rok. Nie był rekordzistą

Dane podane przez mazowiecki samorząd, jak zauważa Rynek Zdrowia, wpisują się w głośną ostatnio dyskusję o zarobkach lekarzy, którą rozpoczęła sprawa 28-letniego lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii, Dawida Kacprzyka. Według oświadczenia majątkowego, medyk, będący również radnym warszawskiego Ursusa, w 2025 r. osiągnął niemal 1,6 mln zł z działalności polegającej na świadczeniu usług medycznych. Oznacza to prawie 133 tys. zł miesięcznie.

„Opublikowane dane ze szpitali wojewódzkich pokazują jednak, że dochody Kacprzyka nie należały do najwyższych odnotowanych wśród medyków zatrudnionych w publicznych placówkach ochrony zdrowia” – zauważa Rynek Zdrowia.

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