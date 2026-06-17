„W nawiązaniu do złożonej przez Pana Premiera w dniu dzisiejszym deklaracji dotyczącej zamiaru przeprowadzenia reformy systemu ochrony zdrowia we współpracy z samorządem lekarskim, uprzejmie zwracam się z wnioskiem o wyznaczenie terminu spotkania” – czytamy w liście podpisanym przez prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr. Łukasza Jankowskiego.

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RMF FM ustaliło, że przedstawiciele samorządu lekarskiego chcą też rozmawiać o zarobkach medyków i wyjaśnić, z czego wynikają bardzo wysokie stawki. To efekt sprawy 29-letniego koordynatora SOR-u z Warszawy, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad półtora miliona złotych, choć nie ma jeszcze specjalizacji.

Rząd chce wiedzieć, ile rzeczywiście kosztują lekarze

Efektem burzy wokół zarobków lekarzy było przyjęcie w piątek rząd nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza przepis umożliwiający zbieranie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerami PESEL lub prawa wykonywania zawodu (PWZ). Propozycja resortu zdrowia w sprawie takiej regulacji padła w kwietniu i spotkała się z jednoznacznie krytycznym stanowiskiem środowiska lekarzy. Ich samorząd zwracał uwagę m.in. na ryzyko wycieku danych osobowych lekarzy i zadeklarował współpracę z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, jeśli pomysł zbierania danych o wynagrodzeniach w powiązaniu z nr PESEL miałby rzeczywiście wejść w życie.

Jak informowaliśmy w maju na rp.pl, z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że średnie zarobki lekarza specjalisty na etacie wynoszą 24 044,76 zł brutto (według stanu na luty 2026 r.). To kwota uwzględniająca dyżury i dodatki stażowe. Najlepiej wynagradzane 25 proc. medyków ze specjalizacją zarabia powyżej 29 030,77 zł brutto. Z kolei lekarze bez specjalizacji w praktyce zarabiają średnio 18 355,49 zł brutto, a najlepiej zarabiające 25 proc. ponad 21 608,52 zł.

Powyżej 100 tys. zł sięgają zarobki 1,2 proc. lekarzy ze specjalizacją na kontrakcie. Takich medyków jest w Polsce co najmniej 625. W przypadku specjalistów na etacie, umowa na 100 tys. zł i więcej dotyczy 49 osób. To 0,2 proc. lekarzy ze specjalizacją.