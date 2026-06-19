Mazowiecki Szpital Bródnowski to kolejna warszawska placówka medyczna, która zdecydowała się na szczegółowy audyt współpracy z Dawidem Kacprzykiem. Jak poinformowało RMF FM, władze szpitala powołały dedykowany zespół kontrolny. Jego zadaniem jest weryfikacja liczby godzin, jakie 29-letni lekarz w trakcie specjalizacji rzeczywiście przepracował na tamtejszym oddziale.

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Szpital Bródnowski bada sprawę Kacprzyka

Z ustaleń RMF FM wynika, że współpraca medyka ze Szpitalem Bródnowskim trwała od 5 lutego do 10 czerwca 2026 roku. Zakończyła się ona tuż po ujawnieniu pierwszych kontrowersji związanych z majątkiem lekarza. W odpowiedzi na te wydarzenia Dawid Kacprzyk przedłożył już placówce faktury korygujące. Zarząd szpitala przekazał w oświadczeniu dla RMF FM, że dokumenty te „pozostają nierozliczone do czasu zakończenia prac zespołu kontrolnego oraz ostatecznego ustalenia stanu faktycznego”.

Milionowe zarobki młodego lekarza

Uruchomienie procedur sprawdzających na Bródnie to konsekwencja skandalu, który wybuchł w Warszawskim Szpitalu Południowym. Sprawa ujrzała światło dzienne po opublikowaniu oświadczenia majątkowego Kacprzyka jako radnego dzielnicy Ursus z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Wynikało z niego, że w 2025 roku zarobił on ponad 1,6 miliona złotych. Lekarz miał przepracować 3976 godzin pracy w skali roku. Dodatkowo w 2026 roku doszedł do tego kontrakt ze Szpitalem Bródnowskim na kolejne 732 godziny.

Dziennikarskie śledztwo portalu Zero.pl ujawniło, że grafik dyżurów lekarza pokrywał się z jego aktywnością polityczną oraz medialną, m.in. z wystąpieniami w Senacie i telewizji. Co więcej, na zarządzanym przez niego Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) miała funkcjonować nieoficjalna „ścieżka VIP”, umożliwiająca politykom ugrupowania rządzącego i ich bliskim omijanie kolejek oraz natychmiastowy dostęp do pełnej diagnostyki. Do tego celu samowolnie adaptowano pomieszczenia należące do przyszpitalnego centrum chirurgii kręgosłupa.

Dymisje, zwrot pieniędzy i śledztwo prokuratury

Władze Warszawy zleciły pilne audyty na miejskich SOR-ach, a Szpital Południowy w trybie pilnym rozwiązał wszystkie umowy z medykiem. Kacprzyk złożył mandat radnego, odszedł z Koalicji Obywatelskiej oraz zawnioskował o samozawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej, podczas gdy Naczelna Izba Lekarska skierowała sprawę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Dotychczasowy audyt w Szpitalu Południowym poskutkował złożeniem zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu doprowadzenia placówki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Sam lekarz skorygował tam 33 faktury i zwrócił na konto szpitala pół miliona złotych. Wdrożona właśnie kontrola w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim ma wykazać, czy również w tej jednostce dochodziło do rozliczania dyżurów, na których lekarz fizycznie nie opiekował się pacjentami.