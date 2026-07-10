Decyzja o ewaluacji renty wdowiej zostanie podjęta w 2028 r. Świadczenie będzie wynosiło 50 proc. i będzie dotyczyło wszystkich wdowców i wszystkich wdów – zapowiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

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Lewica chce podnieść rentę wdowią. Marszałek Sejmu zapowiada zmiany

Podczas niedawnej konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty zapewnił, że w 2028 r. Lewica będzie w rządzie i doprowadzi do wprowadzenia tej zasady. – Doprowadzimy do tego, że to świadczenie będzie wynosiło 50 proc. – czyli jedno 100 proc., a drugie 50 proc. Po drugie, to świadczenie będzie dotyczyło wszystkich wdowców i wszystkich wdów, bo teraz wszystkich nie dotyczy. Zrobimy dwie zasadnicze zmiany: 50 proc. i rozszerzymy to na wszystkich, wszyscy będą do tego uprawnieni – zapowiedział.

– Wiem, że będziemy współrządzili w 2028 r. Proszę traktować tę sprawę jako rzecz, która zostanie w 2028 r. przez polityków Lewicy – do których zawsze należałem i należę – wprowadzona – powiedział.

Renta wdowia jest wypłacana od roku. Komu przysługuje świadczenie?

W lipcu minie rok, odkąd ZUS wypłaca rentę wdowią. Od 1 lipca 2025 r. świadczenie jest wypłacane w wysokości 15 proc. drugiego świadczenia. Składa się więc ze 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej lub odwrotnie – wybór korzystniejszej wersji należy do świadczeniobiorcy. Od stycznia 2027 r. renta wdowia będzie wynosiła 25 proc.

Aby ZUS mógł wypłacić rentę wdowią, osoba wnioskująca musi spełnić określone warunki. Kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna – co najmniej 65 lat, a także do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej, nie być obecnie w związku małżeńskim oraz nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

Ile wynosi renta wdowia? W 2026 r. limit 5935,47 zł

Suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Obecnie jest to kwota 5935,47 zł brutto. Do tego limitu ZUS wlicza świadczenia, które będą wypłacane łącznie, a także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy emerytalnej lub odrębnych przepisów.

Jeśli suma wypłacanych świadczeń będzie wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury, ZUS pomniejszy świadczenia o kwotę przekroczenia.