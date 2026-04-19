Badanie rzuca nowe światło na to, dlaczego kobiety są bardziej niż mężczyźni narażone na rozwój PTSD.

Reklama Reklama

Dlaczego stres i trauma mogą u niektórych osób trwale zmienić pamięć?

Silny stres i trauma – jak wynika z obserwacji klinicystów – mogą trwale zmienić pamięć u niektórych osób, podczas gdy u innych zjawisko to nie występuje. Ponadto ze wspomnianych obserwacji wynika, że kobiety są obarczone w przybliżeniu dwukrotnie większym ryzykiem wystąpienia zespołu stresu pourazowego (PTSD) w ciągu całego życia. Dlaczego tak się dzieje? Nad tym od dawna zastanawiają się badacze.

Okazuje się, że odpowiedź częściowo może się kryć w biologicznym stanie mózgu, w którym znajduje się on dokładnie w momencie wystąpienia traumy. Dowodzi tego najnowsze badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Pensylwanii we współpracy z Uniwersytetem Kalifornijskim w Irvine, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Neuron”.

Jak estrogen w mózgu wpływa na reakcję na stres i traumę?

Badacze przyjrzeli się temu, jak w momencie stresu stan biologiczny mózgu może kształtować podatność na stres długo po ustąpieniu jego ostrej fazy. Zwrócili przy tym uwagę przede wszystkim na poziom estrogenu, który jest powszechnie znany ze swojego wpływu na uczenie się i pamięć. Przy czym, co podkreślają autorzy badania, należy pamiętać o tym, że estrogen jest kluczowym hormonem mózgowym u obu płci, a nie – jak błędnie uważa wiele osób – tylko u kobiet.

– Mamy tendencję do traktowania estrogenu jako hormonu zdrowia kobiet, ale mózg wytwarza własny estrogen, który odgrywa istotną rolę w stresie, pamięci, nastroju i emocjach u obu płci – podkreśliła Elizabeth Heller, współautorka badania cytowana w komunikacie Uniwersytetu Pensylwanii.

Naukowcy zbadali, w jaki sposób wysoki poziom estrogenu oddziałuje na strukturę chromatyny (strukturę, w której DNA jest przechowywane w komórkach) w hipokampie, czyli obszarze mózgu o kluczowym znaczeniu dla pamięci. To bowiem sprawia, że niektóre mózgi stają się bardziej podatne na zmiany pamięci przypominające zespół stresu pourazowego (PTSD).

Mamy tendencję do traktowania estrogenu jako hormonu zdrowia kobiet, ale mózg wytwarza własny estrogen, który odgrywa istotną rolę w stresie, pamięci, nastroju i emocjach u obu płci Elizabeth Heller, współautorka badania

– Wiele czynników decydujących o podatności na stres zależy od stanu, w jakim znajduje się już nasz mózg. Jeśli traumatyczne wydarzenie nastąpi w okresie, w którym poziom estrogenu jest już niezwykle wysoki, wynikająca z tego plastyczność może trwale wzmocnić jego wpływ, zwiększając podatność na stres – wyjaśniła Elizabeth Heller.

Naukowcy zbadali wpływ poziomu estrogenu w mózgu na podatność na stres

Poziom estrogenu w mózgu może u obu płci odgrywać zaskakującą rolę w podatności na stres długo po ustąpieniu jego ostrej fazy – wykazało badanie. Jednocześnie wskazało na pewną istotną różnicę między płciami. Okazało się bowiem, że wysoki poziom estrogenu w hipokampie zwiększał podatność na ostry stres pourazowy zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, jednak wynikające z tego zaburzenia pamięci utrzymywały się długotrwale tylko u kobiet. To z kolei prawdopodobnie wynika z faktu, że różne receptory estrogenowe pośredniczą w działaniu hormonu u mężczyzn i kobiet.

Ponadto najnowsze odkrycia pokazały, że podatność na stres nie wynika jedynie z tego, co nam się przytrafia, lecz także z biologicznego i psychologicznego kontekstu, w którym występuje.

Naukowcy planują teraz zidentyfikować cząsteczki biorące udział w tych specyficznych procesach regulujących długoterminową podatność na stres. To natomiast może pomóc w opracowaniu nowych metod leczenia, które mogłyby ograniczyć długotrwałe skutki stresu pourazowego.