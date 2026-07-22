Metylofenidat (dostępny w Polsce pod nazwami handlowymi takimi jak Concerta, Medikinet czy Atenza) i dekstroamfetamina to dwa leki pierwszego wyboru w farmakoterapii ADHD u dzieci. Oba są dobrze przebadane i skuteczne, ale zaskakująco rzadko porównywano je bezpośrednio, w dodatku zwykle w krótkich, kilkutygodniowych badaniach. Zespół z University of Sydney postanowił to zmienić. Wyniki rocznego badania ukazały się w czasopiśmie „Journal of Paediatrics and Child Health”.

Do badania włączono setkę dzieci i nastolatków w wieku od 4,5 do 16 lat (średnio około 9 lat, 73 proc. stanowili chłopcy), u których wcześniej potwierdzono ADHD i którzy nigdy nie przyjmowali stymulantów. Każde dziecko losowo trafiało do jednej z dwóch grup: połowa dostała metylofenidat, połowa dekstroamfetaminę. Przez pierwsze cztery tygodnie dawkę stopniowo zwiększano, według ustalonego schematu zależnego od masy ciała, a skuteczność oceniano co tydzień. Później dawkę dostosowywano lub zmieniano lek w miarę potrzeb, a dzieci kontrolowano po 3, 6 i 12 miesiącach. Było to badanie otwarte, czyli rodzice i lekarz wiedzieli, który preparat dostaje dane dziecko.