Pierwsza karetka na energię słoneczną. Rewolucyjny wynalazek holenderskich studentów
O wynalazku holenderskich studentów napisał dziennik „de Volkskrant”. Pojazd Stella Juva został skonstruowany w ciągu roku przez Solar Team Eindhoven, zespół 23 studentów i studentek Politechniki w Eindhoven (TU/e).
Panele słoneczne zamontowane na dachu karetki zasilają zarówno silnik pojazdu, jak i aparaturę medyczną. Według konstruktorów w słoneczny dzień i na utwardzonej drodze karetka może przejechać około 715 km bez ładowania i tankowania. Ma też akumulator umożliwiający działanie przy niewystarczającym nasłonecznieniu.
Stella Juva nie służy tylko do przewożenia pacjentów do szpitala. Ma być mobilną kliniką docierającą z personelem i sprzętem do mieszkańców trudno dostępnych regionów. Na jej pokładzie znalazły się m.in. defibrylator AED, chłodziarki na leki i szczepionki oraz przenośne urządzenia do wykonywania badań rentgenowskich i ultrasonograficznych.
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Pomysł powstał podczas rozmów z organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia. Wskazywały one, że brak paliwa i stabilnego dostępu do prądu poważnie ogranicza pomoc medyczną w odległych regionach. Z tego powodu część dostępnej aparatury nie może być tam używana.
Przy opracowywaniu wyposażenia studenci współpracowali z organizacją Amref Health Africa. Jej przedstawiciele podkreślali, że personel medyczny musi niekiedy pokonywać duże odległości na rowerach, a brak energii utrudnia przechowywanie szczepionek i korzystanie ze sprzętu diagnostycznego.
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W sierpniu pojazd zostanie przewieziony do Kenii, gdzie odwiedzi miejsca obsługiwane przez Amref. Studenci sprawdzą jego możliwości na trudno dostępnych terenach. Testy obejmą również symulację udzielania pomocy osobom chorym na gruźlicę.
Nie wiadomo, czy Stella Juva trafi do seryjnej produkcji. Zespół chce przede wszystkim pokazać branży motoryzacyjnej i organizacjom pomocowym możliwości tej technologii.
Solar Team Eindhoven buduje pojazdy słoneczne od 2013 r. i czterokrotnie z rzędu wygrał australijski World Solar Challenge.
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