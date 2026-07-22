Według szczegółowych danych, zebranych i opublikowanych we wtorek przez BBC, wśród poległych cudzoziemców było m.in. 2304 obywateli Korei Północnej, 229 Uzbekistanu, 199 Tadżykistanu, 189 Gruzji, 108 Azerbejdżanu, 99 Białorusi oraz 72 Nepalu.

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Jak przekazał portalowi BBC wysoki rangą urzędnik NATO podczas szczytu w Ankarze, który odbył się w dniach 7–8 lipca, w szeregach rosyjskiej armii walczy obecnie około 24 tys. najemników z 44 państw. Według szacunków Sojuszu Północnoatlantyckiego większość z nich pochodzi z krajów afrykańskich.

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Wśród zagranicznych rekrutów znajdują się więźniowie zwerbowani w rosyjskich zakładach karnych, migranci zmuszeni lub oszukani do podpisania kontraktów, ochotnicy skuszeni wysokimi zarobkami, a także regularni żołnierze Korei Północnej wysłani do Rosji na mocy porozumienia zawartego w 2024 r. między Moskwą a Pjongjangiem.

W połowie 2022 roku rosyjskie władze zaczęły oferować więźniom, w tym cudzoziemcom, możliwość przedterminowego zwolnienia w zamian za udział w działaniach wojennych. Początkowo rekrutację prowadziła Grupa Wagnera, a później zadanie to przejęło rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Strategia ta była skierowana przede wszystkim do obywateli byłych republik radzieckich, zwłaszcza państw Azji Środkowej. Jak wynika z ustaleń BBC, ponad połowa obywateli Uzbekistanu i Tadżykistanu, którzy zginęli na wojnie, trafiła na front bezpośrednio z rosyjskich więzień.

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Jak przekazało BBC w 2024 roku władze Rosji znacząco podniosły opłaty za wstąpienie do wojska. Wysokość wynagrodzenia zależy od regionu, jednak osoby podpisujące kontrakt w Moskwie mogą liczyć na jednorazową premię w wysokości 30 tys. dolarów, miesięczne wynagrodzenie wynoszące około 3,5 tys. dolarów, a także premie sięgające nawet 72 tys. dolarów.

Według ustaleń brytyjskiego portalu w 2024 r. Rosja rozpoczęła rekrutowanie najemników z bardziej odległych państw, takich jak Kuba, Nepal, Indie, Sri Lanka czy Jemen. Część ochotników świadomie wstępowała do armii, jednak inni twierdzili, że przyjechali do Rosji z zamiarem podjęcia studiów lub pracy w budownictwie bądź sektorze ochrony. Po przybyciu byli kierowani na szkolenie wojskowe, a następnie wysyłani na front - napisał BBC.

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Mimo szeroko zakrojonej kampanii rekrutacyjnej cudzoziemcy nadal stanowią niewielki odsetek wszystkich poległych po stronie rosyjskiej. Według ustaleń BBC nawet uwzględniając żołnierzy z Korei Północnej, odpowiadają oni za mniej niż 2 proc. spośród ponad 233 tys. ofiar śmiertelnych.

W kwietniu hiszpański dziennik „El Pais” poinformował, że Kuba i Kolumbia stały się głównymi ośrodkami rekrutacji najemników do rosyjskiej armii w Ameryce Łacińskiej. Według gazety, zagraniczni rekruci przeżywają na froncie średnio 150 dni. Z kolei peruwiański portal RPP podał wówczas, że również obywatele Peru byli werbowani pod pretekstem pracy jako ochroniarze lub kucharze, z obietnicą wynagrodzenia w wysokości 20 tys. dolarów. Po przybyciu do Rosji odbierano im jednak paszporty i telefony.