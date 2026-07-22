Weekendowe kontrole siemianowickiej drogówki pokazały, że nawet stosunkowo niewielkie przekroczenie dopuszczalnego limitu alkoholu we krwi może wiązać się z dotkliwą karą. Wyniki badań czterech zatrzymanych rowerzystów wahały się od nieco ponad 0,2 do ponad 3 promili – informuje portal tvs.pl.

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1000 złotych kary za nieco ponad 0,2 promila

Pierwszego mężczyznę zatrzymano przy ul. Zwycięstwa. Miał 2,4 promila alkoholu i otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. Jeszcze więcej wykazało badanie rowerzysty kontrolowanego przy ul. Pszczelniczej. Alkomat wskazał ponad 3 promile, a kara również wyniosła 2500 zł.

Choć u pozostałych rowerzystów wskazania alkomatu były znacznie niższe, nie uchroniły ich przed wysokimi mandatami. Jak donosi portal tvs.pl, mężczyzna zatrzymany przy ul. Powstańców miał ponad 0,3 promila i został ukarany kwotą 1000 zł. Taki sam mandat otrzymał rowerzysta zatrzymany przy ul. Michałkowickiej, mimo że badanie wykazało u niego niewiele ponad 0,2 promila, czyli nieco więcej niż wynosi dopuszczalny poziom alkoholu we krwi.

Kodeks wykroczeń jasno opisuje kary dla rowerzystów

Wysokość kar wynika z art. 87 Kodeksu wykroczeń. Rower jest traktowany jako pojazd, choć nie należy do tej samej kategorii co samochód. Zgodnie z obowiązującym prawem, osoba, która jest w stanie po użyciu alkoholu i jedzie jednośladem po drodze publicznej, w strefie ruchu lub strefie zamieszkania, może otrzymać grzywnę w wysokości co najmniej 1000 zł. O stanie po użyciu alkoholu mówimy w momencie, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Z kolei gdy poziom alkoholu wskazuje na stan nietrzeźwości, minimalna grzywna wzrasta do 2500 zł. Sąd może także orzec areszt lub zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne. Na stan nietrzeźwości wskazuje stężenie alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila lub powyżej 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.