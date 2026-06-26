W mediach społecznościowych szybko pojawiły się filmy i zdjęcia dokumentujące skutki zdarzenia. Na nagraniach widać elementy konstrukcji spadające z 109-piętrowego wieżowca. Świadkowie zarejestrowali także fragment ogona samolotu oraz uszkodzoną szybę taksówki znajdującej się w pobliżu budynku.

Reklama Reklama

Incydent wywołał duże poruszenie w mieście uznawanym za jedno z najlepiej strzeżonych na świecie.

Po zdarzeniu rozpoczęto ewakuację osób przebywających w wieżowcu. W okolicy wejścia do budynku zgromadzili się pracownicy i mieszkańcy, a na miejsce skierowano liczne służby ratunkowe. W rejonie zdarzenia pojawiły się wozy strażackie, radiowozy policji oraz karetki pogotowia.

Zdjęcia opublikowane w internecie wskazują, że samolot mógł być chińskiej produkcji. Według dostępnych informacji chodzi prawdopodobnie o lekki samolot sportowy Sunward SA 60L Aurora, należący do lokalnego przedsiębiorstwa.

Nietypowa trasa lotu maszyny

W sieci opublikowano również niezweryfikowane dane z serwisu monitorującego ruch lotniczy. Wynika z nich, że tor lotu maszyny mógł znacząco odbiegać od standardowej trasy, co może mieć kluczowe znaczenie dla ustalenia przyczyn zdarzenia.

Do zdarzenia doszło zaledwie kilka tygodni po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących bezzałogowych statków powietrznych. Od 1 maja na terenie Pekinu obowiązują bardzo restrykcyjne zasady związane z używaniem dronów. Mieszkańcy nie mogą ich kupować, wynajmować ani użytkować bez zgody władz na obszarze całej metropolii.

Chińskie służby nie przedstawiły jeszcze oficjalnych informacji na temat przyczyn incydentu ani ewentualnych poszkodowanych. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.