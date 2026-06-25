Do katastrofy doszło w trakcie próby lądowania. Jak informuje Polsat News, samolot nie zdołał dolecieć do lotniska i spadł w pobliżu placu manewrowego ośrodka szkolenia kierowców przy ul. Powstańców Śląskich 127 na Bemowie.

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Po uderzeniu o ziemię maszyna stanęła w płomieniach. – Rozbiła się awionetka, samolot stanął w płomieniach – przekazał Interii dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dwie osoby na pokładzie. Ucierpiał także świadek zdarzenia

Na pokładzie awionetki znajdowały się dwie osoby. Na razie nie podano informacji o ich stanie zdrowia. W wyniku zdarzenia obrażeń doznała również jedna osoba postronna, która przebywała na placu manewrowym w pobliżu miejsca katastrofy.

Straż pożarna prowadzi akcję gaśniczą

Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej. Strażacy ugasili płonącą maszynę i zabezpieczają teren. Trwa wyjaśnianie okoliczności katastrofy.

– Prowadzimy działania gaśnicze, są podawane dwa prądy piany i zabezpieczamy miejsce. Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, jak doszło do tego zdarzenia – powiedział bryg. Przemysław Girgiel w rozmowie z Polsat News.

Przyczyny katastrofy będą wyjaśniać właściwe służby.