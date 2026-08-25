Żywioł w kilka minut uszkodził setki budynków i sparaliżował część transportu na południu Francji.

Reklama Reklama

Najbardziej ucierpiała miejscowość Pomas w departamencie Aude, licząca około tysiąca mieszkańców. Tornado uszkodziło tam około 300 domów. W części budynków żywioł zerwał dachy. Na miejsce skierowano ponad 120 ratowników i pracowników służb – przekazały lokalne władze.

41 rannych, w tym ciężarna kobieta

Francuskie służby wcześniej objęły znaczną część południowo-zachodniej Francji pomarańczowym alertem pogodowym w związku z gwałtownymi burzami.

W wyniku przejścia tornada rannych zostało 41 osób. 15 z nich przewieziono do szpitali. Wśród poszkodowanych znalazła się ciężarna kobieta. Jej mąż powiedział agencji AFP, że została ranna po tym, jak zawaliła się na nią część domu.

Burze sparaliżowały transport w południowej Francji

Gwałtowne zjawiska pogodowe doprowadziły również do poważnych zakłóceń w transporcie.

W departamencie Aude odwołano trzeci etap wyścigu kolarskiego Vuelta a España. Organizatorzy zdecydowali o przerwaniu rywalizacji, gdy grad zmusił kolarzy do szukania schronienia.

Burze powodowały również opóźnienia pociągów i zamknięcia dróg. Problemy dotknęły także ruch lotniczy. Opóźnienia i odwołania odnotowano na lotniskach m.in. w Bordeaux, Marsylii, Nicei i Tuluzie, a utrudnienia wystąpiły również w Paryżu.

Minister transportu Philippe Tabarot poinformował, że skutki burz odczuła infrastruktura transportowa w wielu regionach kraju.

Tysiące domów bez prądu. Wiatr osiągał 117 km/h

Według władz około 2800 gospodarstw domowych w dziesięciu miejscowościach zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej.

Francuski urząd meteorologiczny Météo-France poinformował, że w pobliskiej miejscowości Arquettes-en-Val prędkość wiatru sięgała 117 km/h.