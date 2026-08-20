Postępowanie rozpoczęło się 10 czerwca, kiedy przy ul. Aleja Młodych w Siemianowicach Śląskich jeden z mieszkańców znalazł w kontenerze na odpady pięć świnek morskich, w tym dwie ciężarne. Policjanci zaczęli ustalać tożsamość osoby, która pozostawiła zwierzęta, zwróciła się także o pomoc do świadków.

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Równolegle mundurowi zajmowali się kolejnym przypadkiem porzucenia zwierząt – 11 sierpnia w kontenerze na ul. Cmentarnej znaleziono osiem świnek morskich.

Siemianowice Śląskie. Ktoś wyrzucił do śmietnika świnki morskie, policja zatrzymała 84-latka

„Czynności policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich pozwoliły ustalić osobę, która mogła mieć związek z tymi zdarzeniami. We wtorek 18 sierpnia mundurowi zatrzymali w Siemianowicach Śląskich odpowiedzialnego za te zdarzenia 84-latka” – oświadczyła siemianowicka komenda.

W mieszkaniu seniora policjanci odnaleźli trzy świnki morskie. Na miejscu obecna była również wolontariuszka Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim, która pomogła w zabezpieczeniu i transporcie zwierząt. Łącznie pod opiekę stowarzyszenia trafiło 16 świnek morskich.

84-latek został zatrzymany przez policję Foto: Policja Śląska / mat. prasowe

84-letni mieszkaniec Siemianowic Śląskich usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania uśmiercenia trzynastu świnek morskich poprzez wyrzucenie ich do kontenerów na odpady. Za takie przestępstwo grozi do 3 lat więzienia.