Po napaści Rosji na Ukrainę najbogatszy obywatel tego kraju nie opuścił ojczyzny i nie wyprowadził kapitału do jednej z bezpiecznych przystani międzynarodowych bogaczy. Pomimo wojny należąca do Rinata Achmetowa grupa SCM nie zaprzestała inwestycji na Ukrainie, stając się jednym z głównych krajowych źródeł wsparcia walki z Rosją. Od lutego 2022 r. zainwestowała ponad 4,3 mld dol. w gospodarkę kraju – pisze agencja UNIAN.

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Inwestycje Rinata Achmetowa na Ukrainie. DTEK, Metinvest i inne

Od momentu powstania SCM zainwestowała na Ukrainie 18 mld dol. To inwestycje w kluczowe sektory należące do grupy: energetykę, za którą odpowiada koncern DTEK, hutnictwo, czyli Metinvest, a także rolnictwo, telekomunikację i finanse. Dzięki miliardowym nakładom firmy te nadal działają, często pod rosyjskim ostrzałem, i zaopatrują Ukrainę w prąd.

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Równolegle z działalnością SCM Achmetow finansuje pomoc dla wojska i ludności cywilnej za pośrednictwem Fundacji Rinata Achmetowa, Fundacji „Serce Azowstalu” i klubu piłkarskiego Szachtar Donieck. W ciągu ostatnich 4,5 roku wojny pomoc ta wyniosła około 392 mln dol. Achmetow przeznaczył również około 2,2 mld hrywien na programy dla obrońców Mariupola i ich rodzin, w tym na mieszkania dla weteranów z niepełnosprawnościami I i II grupy. Koncern energetyczny DTEK przywrócił zasilanie w ponad 26 mln ukraińskich domów.

Szpital polowy w standardzie NATO

Kolejny wojenny projekt Achmetowa to „Stalowy Front”. W jego ramach żołnierze otrzymują bezpłatny sprzęt, drony, kamery termowizyjne i amunicję. Metalurgiczny koncern Metinvest postawił na liniach frontu ponad 900 stalowych schronów i dwa podziemne szpitale spełniające standardy NATO. Inżynierowie koncernu zbudowali także urządzenia, które pomagają neutralizować skutki rosyjskich ataków i zabezpieczać żołnierzy na froncie. Przykładem są trały instalowane na czołgach, wykorzystywane do usuwania min pozostawionych przez Rosjan.

Wspomagając walkę z rosyjską agresją, firmy Achmetowa nie zaniedbują własnego rozwoju. Metinvest wdraża rozwiązania cyfrowe, w tym wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji. DTEK inwestuje w OZE i buduje farmy wiatrowe, w tym najnowszą pod Połtawą. Mają one być alternatywą dla tradycyjnej energetyki niszczonej przez rosyjskie rakiety. W Polsce firma stawia z kolei magazyny energii.

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SCM, czyli inwestycyjna grupa Rinata Achmetowa

System Capital Management, czyli SCM, to międzynarodowa firma inwestycyjna założona przez Rinata Achmetowa. Grupa inwestuje w ponad 250 spółek zatrudniających około 150 tys. osób na Ukrainie, w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Portfolio SCM obejmuje firmy działające w kluczowych sektorach gospodarki, m.in. energetyce, za którą odpowiada DTEK, metalurgii i górnictwie, gdzie działa Metinvest B.V., a także w sektorze surowcowym, logistyce, rolnictwie, telekomunikacji, nieruchomościach i finansach. Do grupy należą m.in. Lemtrans, HarvEast, Ukrtelecom oraz FUIB.

SCM realizuje duże projekty z partnerami międzynarodowymi na wielu rynkach. Geografia rozwoju grupy obejmuje m.in. Polskę, Chorwację, Rumunię, Bułgarię, Grecję, Mołdawię, Hiszpanię, Wielką Brytanię, Włochy i USA. SCM jest także właścicielem Szachtara Donieck, jednego z najważniejszych ukraińskich klubów piłkarskich, regularnie występującego w europejskich rozgrywkach, w tym w Lidze Mistrzów UEFA.