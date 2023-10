Najbogatszy Ukrainiec uruchomił produkcję trałów przeciwminowych

Metinvest, wraz z partnerami, rozpoczął prace nad projektem trałów przeciwminowych i produkcją próbek latem br. Zgodnie ze standardami ukraińskich sił zbrojnych, pojedynczy trał jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać od czterech do pięciu eksplozji min przeciwczołgowych. Jeden zestaw „rolek” ma masę do 6,5 tony i wymiary 3,77 x 3,44 metra. Można je przymocować do czołgów najczęściej używanych przez siły zbrojne Ukrainy.

Produkcja będzie systematycznie dostarczana do jednostek sił lądowych w głównych punktach zapalnych na froncie. Aby umożliwić żołnierzom szybką naprawę i przywrócenie trałów do działania, Metinvest uruchomił również produkcję komponentów, m.in. zestawów naprawczych do kół.

Kamizelki, schrony, drony, kamery

Andrij Bielajew, dowódca 23. Samodzielnej Brygady Ochrony Porządku Publicznego Gwardii Narodowej Ukrainy w Chortycy mówi: „Trały przeciwminowe są ważnym elementem operacji kontrofensywnych. Nie tylko chronią załogi ukraińskich czołgów, ale także oczyszczają drogi dla piechoty. Dostępność takiego sprzętu, który może być produkowany przez ukraińskie przedsiębiorstwa, jest niezwykle ważna dla kraju w stanie wojny”.

Od pierwszych dni rosyjskiej agresji Metinvest przestawił produkcję na tory wojenne, systematycznie pomagając obrońcom i uzbrajając zasoby ukraińskiej armii. W ciągu ponad półtora roku Grupa przeznaczyła już ponad 232 mln zł (2 mld UAH) na wsparcie w ramach inicjatywy Steel Front.

To wydatki na produkcję w zakładach Metinvest oraz zakup niezbędnego sprzętu, w tym m.in. 150 tysięcy kamizelek kuloodpornych, stworzenie ponad 280 mobilnych schronów, 250 precyzyjnych modeli sprzętu wojskowego. Ukraińskie jednostki sił obronnych otrzymały również bezpłatnie tysiące dronów, kamer termowizyjnych, samochodów, egzemplarzy sprzętu komunikacyjnego i innego wyposażenia wojskowego.