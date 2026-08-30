Ministerstwo obrony podało, że obcy obiekt przekroczył granicę w pobliżu leżącego na południu Naddniestrza miasta Dnestrovsc; maszyna wleciała z obwodu odeskiego na Ukrainie. Incydent wydarzył się ok. godz. 15.50 i – jak podkreślił resort obrony Mołdawii – o godz. 15.59 samolot przekroczył granicę w drodze powrotnej na Ukrainę.

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Obcy samolot wleciał do Mołdawii od strony obwodu odeskiego na Ukrainie

„Nieautoryzowany przelot nad przestrzenią powietrzną naszego kraju nastąpił po rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę” – dodało mołdawskie ministerstwo obrony.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosyjski dron wleciał w głąb Mołdawii i eksplodował. Wszczęto dochodzenie Rosyjski dron typu Shahed (dron-kamikadze) wleciał w nocy z 12 na 13 lipca w przestrzeń powietrzną Mołdawii, a następnie spadł i eksplodował w okol...

Również w niedzielę służby obronne Rumunii ogłosiły alarm dla północno-wschodniej części okręgu Tulcza, w północno-wschodniej części kraju. Przekazano, że radary rumuńskiej armii wykryły cel powietrzny w pobliżu granicy z Ukrainą.

Maia Sandu zapowiada wzmocnienie obrony powietrznej Mołdawii po incydentach z Rosją

W ubiegły czwartek, podczas obchodów 35-lecia niepodległości Mołdawii, prezydent tego kraju Maia Sandu zapowiedziała wzmocnienie obrony powietrznej kraju.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Drony codziennie naruszają przestrzeń powietrzną Rumunii. Kolejny incydent Rumuńskie ministerstwo obrony narodowej poinformowało w poniedziałek, że dron kierujący się w stronę Ukrainy na krótko wleciał w rumuńską przestrze...

„Przestrzeń powietrzna Mołdawii i Rumunii była naruszana dziesiątki razy, a w przeddzień naszego święta rosyjskie drony wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną z oczywistym zamiarem zastraszenia nas. Chcę teraz jasno powiedzieć: nie damy się zastraszyć! Będziemy inwestować w obronę powietrzną, aby mieć zdolności do ochrony naszych obywateli i infrastruktury” – oświadczyła wówczas Sandu.

W obecności zaproszonych prezydentów Rumunii i Ukrainy, Nicusora Dana i Wołodymyra Zełenskiego zaapelowała też do „wszystkich państw wolnego świata o pomoc Ukrainie i wzmocnienie jej obrony powietrznej przed nadchodzącą zimą”.