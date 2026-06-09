Senator Monika Piątkowska ogłosiła, że będzie startowała w wyborach na prezydenta Krakowa. Na konferencji prasowej zorganizowanej przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów towarzyszyli jej premier Donald Tusk, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, lider koalicyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

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Deklaracja o starcie senator to potwierdzenie wcześniejszych doniesień mediów. „Rzeczpospolita” informowała we wtorek, że wspólną kandydatką KO i PSL w Krakowie ma być Monika Piątkowska (jako pierwsze o kandydaturze Piątkowskiej donosiło Radio Eska). Tym samym nie potwierdziły się spekulacje, że KO może postawić na przedsiębiorcę Rafała Sonika. W poniedziałek w rozmowie z PAP biznesmen potwierdził, że rozważa start w wyborach, ale zastrzegł, że potrzebuje czasu, by podjąć „odpowiedzialną” decyzję.

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Wybory w Krakowie. Kandydatka KO i PSL to Monika Piątkowska

– Wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata, też dla higieny koalicji – mówił kilka dni temu Donald Tusk. W podobnym tonie wypowiadał się pod koniec maja prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier w rządzie Tuska. – Nie chcę kandydata, który będzie miał partyjny charakter, bo on po prostu nie wygra starcia z Łukaszem Gibałą – mówił.

We wtorek obaj politycy wypowiadali się w podobnym tonie. – Jestem bardzo szczęśliwy, że bez żadnego problemu z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, z naszymi partnerami z PSL mieliśmy dokładnie ten sam pomysł i ten pomysł w dodatku okazał się trafiony bezdyskusyjnie, bo trafił też w marzenia pani senator Moniki Piątkowskiej – powiedział premier. Dodał, że zna Piątkowską od lat. – Zawsze, kiedy rozmawialiśmy o tym, co dalej, pani zawsze mówiła „ja bym to tak chciała w Krakowie”. Różne były losy, czasami coś stawało na drodze – kontynuował.

Również prezes PSL podkreślił, że Monikę Piątkowską zna od lat. – Wierzę w Kraków Moniki Piątkowskiej, ponieważ zaczynaliśmy w samorządzie krakowskim razem – stwierdził. – Wierzę, że wygramy wspólnie poważny i odważny Kraków. Monika Piątkowska bierze na siebie pełną odpowiedzialność, bo jest do tego i przygotowana i zdeterminowana – dodał.

Monika Piątkowska: Idę do krakowskiego magistratu jako specjalista

– Podjęłam decyzję, że będę ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa, miasta, w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie, w którym skończyłam studia, w którym urodziłam syna – mówiła na konferencji Monika Piątkowska. – Jestem bardzo dumna i bardzo szczęśliwa z tego powodu i bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi Donaldowi Tuskowi i panu wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że zdecydowali się poprzeć moją kandydaturę – dodała. – Idę do krakowskiego magistratu jako menedżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki – mówiła o sobie senator.

Monika Piątkowska dostała się do Senatu w 2025 r. w wyniku wyborów uzupełniających, w których popierały ją KO i PSL. Wcześniej była związana z Polską 2050 Szymona Hołowni (odeszła z niej w 2023 r.). W latach 2010-2014 Piątkowska bez powodzenia ubiegała się o miejsce w sejmiku małopolskim, w Sejmie i w Parlamencie Europejskim, startując z list SLD, a później PSL. Obecna senator to była prezes Izby Zbożowo-Paszowej, w przeszłości była też związana z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Referendum w Krakowie. Prezydent Aleksander Miszalski został odwołany

Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się po tym, jak mieszkańcy w referendum odwołali dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego (KO). Za odwołaniem polityka KO ze stanowiska zagłosowało 171 581 osób (97,93 proc. głosujących), a frekwencja wyniosła 29,99 proc. Krakowianie decydowali też o losie Rady Miasta Krakowa – odwołania radnych chciało 168 010 wyborców (96,16 proc. głosujących), jednak frekwencja była za niska (29,97 proc.), ponieważ próg ważności referendum w tej sprawie wynosił 179 792 głosy. Do jego osiągnięcia zabrakło 3685 głosów, zatem Rada Krakowa nie została odwołana.

Frekwencyjny próg ważności referendów w poszczególnych miastach Foto: PAP

Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa odbyło się 24 maja. Według przepisów wybory muszą odbyć w ciągu 90 dni od tej daty. Do czasu wyboru następcy odwołanego prezydenta funkcję komisarza w Krakowie pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca Aleksandra Miszalskiego – decyzję w tej sprawie podjął Donald Tusk.

Po przegranym przez KO referendum w Krakowie przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk rozwiązał struktury partyjne w województwie małopolskim.

Wybory na prezydenta Krakowa. Lista kandydatów

Choć data wyborów w Krakowie nie jest jeszcze znana, zgłaszają się kolejni chętni do objęcia władzy w mieście. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości będzie krakowski radny Michał Drewnicki. Z ramienia Konfederacji ma startować Bartosz Bocheńczak, szef kampanii prezydenckiej Sławomira Mentzena, zaś Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma reprezentować Michał Klimek. Nowa Lewica ma wystawić do wyborczej walki posłankę Darię Gosek-Popiołek, a Razem – radną Krakowa Aleksandrę Owcę.

Chęć startu w wyborach w Krakowie wyrazili również: były prezes NIK Marian Banaś, Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marta Ratuszyńska (Dobry Radom), Jan Hoffmann (jeden z inicjatorów referendum w sprawie odwołania Miszalskiego) oraz celebrytka Marianna Schreiber. Startu nie wyklucza Łukasz Gibała, który w 2024 r. o 5434 głosy przegrał z Miszalskim rywalizację w drugiej turze.

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