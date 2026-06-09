Wcześniej pojawiały się spekulacje, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej w Krakowie może być przedsiębiorca Rafał Sonik. Z naszych informacji wynika, że w tej sprawie nie doszło do porozumienia.

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W poniedziałek w rozmowie z PAP Sonik potwierdził, że rozważa start w wyborach. – Potrzebuję tygodnia do dwóch, żeby podjąć decyzję rozsądną, wyważoną, odpowiedzialną. Władza to służba, a do tego, jeśli chce się to robić, trzeba się przygotować – zastrzegł.

Wybory w stolicy Małopolski zostaną przeprowadzone po tym, jak mieszkańcy w referendum odwołali dotychczasowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego (KO).

Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa odbyło się 24 maja. Zgodnie z prawem, wybory muszą odbyć w ciągu 90 dni od tej daty. Do czasu wyboru następcy Aleksandra Miszalskiego funkcję komisarza w Krakowie będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta – decyzję w tej sprawie podjął premier Donald Tusk.

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