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Robert Damski: Prawdziwy świat jest inny niż w reklamie

Brak analizy umów kredytowych, ucieczka od kontaktu z wierzycielem oraz wiara w reklamowe obietnice sprawiają, że pierwszym prawnikiem na drodze dłużnika bywa dopiero komornik. „Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać” – przestrzegał Denis Diderot.

Publikacja: 26.08.2026 05:30

Robert Damski: Pierwszym prawnikiem na drodze dłużnika bywa dopiero komornik

Robert Damski: Pierwszym prawnikiem na drodze dłużnika bywa dopiero komornik

Foto: Adobe Stock

Robert Damski

W serialu „Ranczo”, wypełnionym genialnymi dialogami, w jednym z odcinków ma miejsce rozmowa między dwiema początkującymi właścicielkami firm, paniami Hadziuk i Solejuk, dotycząca wyboru banku, w którym prowadzony będzie rachunek tej ostatniej.

Po długich namysłach i konsultacji z synem, wybiera bank po zapoznaniu się ze zdjęciami prezesów banków, z których jeden podobny jest do członka jej rodziny. Gdy dzieli się tą decyzją ze wspólniczką, ta zdumiona pyta: „To ty żeś bank wybrała, bo prezes do stryjka podobny?” Na co pada odpowiedź: „A Hadziukowa, jak swój wybierała, to lepszy powód miała?”

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