W serialu „Ranczo”, wypełnionym genialnymi dialogami, w jednym z odcinków ma miejsce rozmowa między dwiema początkującymi właścicielkami firm, paniami Hadziuk i Solejuk, dotycząca wyboru banku, w którym prowadzony będzie rachunek tej ostatniej.

Po długich namysłach i konsultacji z synem, wybiera bank po zapoznaniu się ze zdjęciami prezesów banków, z których jeden podobny jest do członka jej rodziny. Gdy dzieli się tą decyzją ze wspólniczką, ta zdumiona pyta: „To ty żeś bank wybrała, bo prezes do stryjka podobny?” Na co pada odpowiedź: „A Hadziukowa, jak swój wybierała, to lepszy powód miała?”