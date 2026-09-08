Jak informuje „New York Post”, wycofano z rynku popularne zabawki Squeezy Dumplings firmy GIHNJSI oraz Rainbow Mystery Squishy Buns sprzedawane przez OKK Trading. Cieszące się wielką popularnością wśród dzieci produkty mają okrągły kształt, nadrukowane rysunkowe twarze, a w środku znajduje się żelowa, brokatowa substancja. Są umieszczone w opakowaniach stylizowanych na bambusowe koszyki do gotowania na parze.

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Ponad 15 tys. zabawek wycofanych z rynku

Decyzja dotyczy około 8 tys. zabawek Squeezy Dumplings sprzedawanych na Amazonie w maju i czerwcu oraz ponad 7,2 tys. Rainbow Mystery Squishy Buns, które można było kupić od maja do sierpnia w sklepach zewnętrznych sprzedawców na terenie USA.

CPSC wydała również ostrzeżenie dotyczące zabawek Squishy Bun Toys firmy Ivyapingdianpu. One również zawierają kulki wodne niespełniające obowiązkowych norm bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia pojawiły się po serii wypadków

CPSC zaleca, aby właściciele wycofanych zabawek napisali niezmywalnym markerem słowo „RECALLED” (wycofano) zarówno na produkcie, jak i na jego opakowaniu, a następnie je wyrzucili. Po przesłaniu zdjęć na wskazane przez producentów adresy e-mail klienci mają otrzymać pełny zwrot pieniędzy.

Ostrzeżenia pojawiły się po serii przypadków poparzeń spowodowanych pękającymi zabawkami typu squishy. Niektóre z nich podgrzewano w kuchenkach mikrofalowych w ramach wyzwania z TikToka, inne pękły z powodu pozostawienia na słońcu. Jak donosi „New York Post”, latem do szpitala trafiła nastolatka z Wirginii Zachodniej, która wsiadła do samochodu, gdzie znajdowała się pozostawiona wcześniej zabawka. Nagrzane wnętrze pojazdu zadziałało jak piekarnik solarny. W efekcie żelowe wypełnienie zwiększyło swoją objętość, a osłabiona powłoka pękła, oblewając nogi dziewczyny gorącym silikonem.

W zabawkach wykryto również toksyczną substancję

Jak informuje „The Independent”, podobne zabawki zostały wycofane również w Wielkiej Brytanii. Firma Samsons Cash and Carry Ltd z Cardiff zdjęła z półek „Squeezy Dumplings”, ponieważ w ich zewnętrznej warstwie wykryto nadmierne stężenie benzenu wynoszące 20 mg/kg. Brytyjski Urząd ds. Bezpieczeństwa Produktów i Norm uznał, że produkty stwarzają poważne zagrożenie chemiczne i nie spełniają wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek.

Wdychanie benzenu może powodować podrażnienie oczu, nosa i gardła, a kontakt z dużą ilością tej substancji także podrażnienie skóry i pieczenie w przewodzie pokarmowym. Długotrwałe narażenie na benzen wiąże się ponadto z ryzykiem rozwoju nowotworów. Właścicielom zabawek zalecono natychmiastowe zaprzestanie ich używania i przechowywanie poza zasięgiem dzieci. Oryginalne, bezpieczne wersje są dystrybuowane przez firmę RMS/Crazy Fun. Za toksyczne uznano z kolei chińskie imitacje. W Polsce również można kupić podobne zabawki typu gniotki, m.in. z serii One Set Sugar Edition.