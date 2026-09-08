H&M zamyka kolejne sklepy
Serwis przytacza dane, z których wynika, że na koniec 2022 r. na rynku działały 4702 sklepy grupy H&M, a po pierwszym półroczu 2026 r. jedynie 4038. Oznacza to, że liczba placówek zmniejszyła się o 664. Jedynie w pierwszym półroczu tego roku zamknięto 136 sklepów.
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Zamykanie kolejnych lokalizacji to trend, który w przypadku grupy H&M trwa od kilku lat. Mimo że firma cały czas nie rezygnuje z uruchamiania nowych lokalizacji, to zamknięć sklepów jest ostatnio cały czas więcej niż otwarć.
Chociaż w pierwszym półroczu 2026 r. sprzedaż spadła o 1 proc. i była nieco niższa od planowanej, to firma zapewnia, że poprawiła rentowność oraz produktywność zapasów. Według prezesa H&M Daniela Ervéra poprawa tych wskaźników wpisuje się w działania mające przygotować firmę do bardziej zrównoważonego i rentownego wzrostu.
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W ostatnim czasie dużą zmianą w działalności grupy H&M było zamknięcie sklepów marki Monki, których oferta dedykowana była młodszym klientom i które działały jako samodzielny koncept. Chociaż zamknięcie tych sklepów nastąpiło jeszcze w 2025 r., to sama marka całkowicie nie zniknęła. Jej produkty włączono jednak do oferty marki Weekday. Tym samym, jak zauważa serwis DlaHandlu.pl, grupa H&M upraszcza strukturę swojego portfolio i rezygnuje z rozwijania wielu osobnych konceptów.
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Ogromny wpływ na działalność grupy mają jej coraz prężniej działający cyfrowi konkurenci – Shein i Temu. Sprawili oni, że H&M przestał być symbolem modelu fast fashion, który opiera się na przystępnych cenach, szybkiej reakcji na trendy oraz na regularnym wprowadzaniu nowości.
Shein i Temu, które nie muszą skupiać się na zarządzaniu dużą siecią sklepów, mogą przy niższych kosztach szybciej testować produkty i oferować klientom konkurencyjne ceny.
„Dla tradycyjnych sieci takich jak H&M oznacza to presję nie tylko na ceny, ale też na tempo reakcji, logistykę i sposób pracy z danymi” – zauważa DlaHandlu.pl.
W związku z tym grupa zapowiada, że w drugiej połowie roku rozpocznie modernizację swojej cyfrowej infrastruktury, co w efekcie ma pomóc w zarządzaniu i planowaniu.
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