Prawdziwa żyła złota ma znajdować się we wschodniej Australii, ok. 300 km od Sydney, w pobliżu Brown's Creek. Złoża kruszcu mają być większe niż początkowo zakładano.

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Australia: Prawdopodobnie odkryto 6-kilometrowy korytarz ze złożami złota

„Firma Waratah Minerals zidentyfikowała płytko położone złoża o wysokiej zawartości surowca w strefie złóż złota Alpine w Nowej Południowej Walii, co stanowi dodatkowy argument przemawiający za istnieniem ciągłego korytarza mineralizacyjnego o długości 6 km na terenie całego projektu Spur” – informuje Australian Mining.

Na dowód swoich odkryć Waratah Minerals przedstawiła wyniki dwóch odwiertów, które mogą zapowiadać wysokie wydobycie złota. Dyrektor zarządzający firmy, Peter Duerden, stwierdził, że wyniki te wzmocniły regionalny model poszukiwawczy firmy. Dodał również, że „[…] obiecujące wyniki ze strefy Alpine, w połączeniu z najnowszymi wynikami ze strefy Gazzards, potwierdzają naszą tezę, że cały 6-kilometrowy margines kompleksu intruzji Cargo stanowi strefę poszukiwań złota o wysokim priorytecie, z potencjałem rozszerzenia silnej mineralizacji złota odkrytej w lokalizacjach Spur i Consols”.

Warto dodać, że Alpine, Gazzards, Spur i Consols to nazwy różnych obszarów projektowych należących do Waratah Minerals.

Gorączka złota w Australii trwa od połowy XIX wieku

Firma czerpie korzyści z jednego z największych atutów Australii – jej złóż złota, zauważa Focus.de. Przypomina przy tym, że australijska gorączka złota rozpoczęła się już w 1851 r. i przyciągnęła setki tysięcy poszukiwaczy z całego świata. Kolejny napływ osadników wywołały odkrycia m.in. w regionach Queensland i Terytorium Północnego. W ich efekcie w latach 1851–1871 liczba mieszkańców Australii wzrosła czterokrotnie.

Kolejna gorączka złota rozpoczęła się w latach 90. XIX w. i objęła obszar Australii Zachodniej.

Australia posiada obecnie największe rezerwy złota na świecie (20,3 proc.). Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują Rosja (18,6 proc.) i Republika Południowej Afryki (8,47 proc.).