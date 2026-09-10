Liczba zakażeń kiłą w Japonii utrzymuje się na wysokim poziomie
Penicylina jest jedynym zalecanym środkiem zapobiegającym transmisji choroby z matki na płód, co chroni przed martwymi urodzeniami i wadami wrodzonymi. Od zakończenia pandemii COVID-19 liczba zakażeń kiłą w Japonii znacząco rośnie – z ok. 6 tys. w 2020 r. do ponad 13 tys. w 2025 r.
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Niedobory preparatu Pfizera rozpoczęły się od dobrowolnego wycofania leku w lipcu 2025 r. z powodu wykrytego zanieczyszczenia, a sytuację pogorszyła awaria maszyn w fabryce w listopadzie ub.r. Koncern tłumaczy opóźnienia czasem potrzebnym na zrealizowanie procedur regulacyjnych. W odpowiedzi Japońskie Towarzystwo ds. Infekcji Przenoszonych Drogą Płciową wydało wytyczne dla placówek medycznych, w których apeluje o unikanie wydawania zbędnych recept, powstrzymanie się od dużych zamówień przez apteki oraz priorytetowe traktowanie kobiet w ciąży.
– To działania zapobiegawcze, które zabezpieczają możliwość leczenia pacjentów – ocenił prof. Hiroshige Mikamo, szef komitetu ds. kiły w tej organizacji. Zaapelował zarazem, by mimo niedoboru leku pacjenci nie rezygnowali z szukania pomocy medycznej.
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