Przypomnijmy, 15 maja 2026 r. Sejm wybrał piętnastu sędziów na nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Trzy dni wcześniej upłynęła kadencja poprzednich sędziów-członków KRS, wyłonionych w procedurze z udziałem polityków i przez to uważanych za nielegalnych.

Reklama Reklama

Kandydaci do KRS obecnej kadencji zostali wyłonieni przez zgromadzenia sędziów w kraju. Większość miała poparcie części stowarzyszeń sędziowskich, m.in. Iustitii i Themis. Ostatecznie wybory wygrało 13 osób wskazanych przez kluby rządzącej koalicji, a także dwóch kandydatów opozycji - PiS i Konfederacji.

Nowa KRS wydała 81 zgód na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego

Pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie odbyło się 11 czerwca. Zatem KRS w nowym składzie działa 100 dni. W piątek rzecznik prasowy KRS Jarosław Łuczaj podkreślił, że „działa intensywnie”. Jego zdaniem świadczą o tym najlepiej 143 uchwały podjęte w sprawach osobowych. 81 z nich to zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego po osiągnięciu wieku przejścia w stan spoczynku (65 lat).

Sędzia Łuczaj porównał ten wynik z efektem uzyskanym od stycznia do maja br. przez tzw. neo-KRS. Ówczesny skład sędziowskiej części KRS (uznawany przez wielu sędziów za nielegalny) rozpatrzył 24 wnioski dotyczące woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego, z tego 15 pozytywnie. W całym 2025 r. pozytywnie rozpatrzono 37 takich wniosków, a negatywnie – 66.

- Rada podjęła też decyzje o wycofaniu z Trybunału Konstytucyjnego siedmiu wniosków przygotowanych przez poprzedni sędziowski skład KRS – poinformował sędzia Łuczaj. - Zdecydowała także o wycofaniu 13 odwołań od korzystnych dla sędziów orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych – dodał. Chodzi m.in. o represjonowanych sędziów: Dorotę Zabłudowską, Pawła Strumińskiego, Dorotę Lutostańską, Macieja Ferka, Bartłomieja Starostę, Dariusza Mazura.

Jako inną z ważnych decyzji rzecznik prasowy KRS wskazał postanowienie o nieprzyjęciu za własne stanowisk i opinii, które do 11 czerwca 2026 r. były zamieszczane na stronie KRS.

Odmieniona KRS współpracuje z sędziami z innych krajów

Sędzia Łuczaj wskazał też, że Rada „po wielu latach stagnacji” odnawia współpracę międzynarodową - nawiązała kontakty z Europejską Siecią Rad Sądownictwa (ENCJ), Komisją Wenecką oraz wybrała stałego członka do Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) przy MSZ, jak i przedstawiciela do prac nad Tablicą Wyników Wymiaru Sprawiedliwości UE (EU Justice Scoreboard) oraz do Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE).

- Rada intensywnie odbudowuje współpracę z ważnymi dla działania wymiaru sprawiedliwości organizacjami i instytucjami, w tym z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Naczelną Radą Adwokacką, a także ze stowarzyszeniami sędziowskimi, czy Radą Ławniczą Sądu Najwyższego – podał sędzia Łuczaj.

Przypomniał też, że w ubiegły piątek KRS zorganizowała konferencję z okazji 40. rocznicy działalności Trybunału Konstytucyjnego. Wzięli w niej udział byli prezesi TK: Andrzej Zoll, Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki oraz sędziowie TK w stanie spoczynku: prof. Ewa Łętowska i prof. Piotr Tuleja.