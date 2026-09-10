Gościem honorowym wydarzenia organizowanego przez Bogdana Święczkowskiego ma być Javier Cremades, prezes Światowego Stowarzyszenia Prawników, a wśród prelegentów są m.in. Zlatko M. Knežević, były prezes Trybunału Konstytucyjnego Bośni i Hercegowiny i członek Komisji Weneckiej, Stefan Mückl z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie czy Ronald J. Rychlak z Uniwersytetu Missisipi, który pełni funkcję doradcy prawnego Delegacji Stolicy Apostolskiej przy ONZ.

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W dyskusjach wezmą też udział polscy konstytucjonaliści, jak: Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Genowefa Grabowska czy Maria Gintowt-Jankowicz, sędzia TK w stanie spoczynku. Będą też przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP (Zbigniew Bogucki) oraz Instytutu Pamięci Narodowej (Karol Polejowski).

– Przez cztery dekady Trybunał znacząco wpływał na kształtowanie prawa i jego standardów oraz ustrojowych zasad państwa. Stał się strażnikiem i gwarantem respektowania obywatelskich praw i wolności – czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Przy okazji zaplanowano również uroczyste pożegnanie sędziego Justyna Piskorskiego, którego kadencja kończy się 18 września. Dopiero od tego momentu zacznie biec kadencja wybranego w jego miejsce Macieja Berka, który oczekuje na zaprzysiężenie. Póki co Kancelaria Prezydenta RP zwróciła się do Sejmu o wyjaśnienia w sprawie procedury weryfikowania wymagań formalnych Macieja Berka. Poinformował o tym w środę wieczorem szef kancelarii Zbigniew Bogucki. Chodzi o kwestię spełnienia wymogu legitymowania się co najmniej dziesięcioletnim stażem w wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Maciej Berek przedstawił zaświadczenie, z którego wynika, że jest wpisany na listę radców łącznie przez 17 lat. Przedstawiciele opozycji domagali się jednak dowodów na faktyczne wykonywanie zawodu radcy prawnego w tym okresie.

Konkurencyjne obchody jubileuszu w Krajowej Radzie Sądownictwa

– Trybunał Konstytucyjny w tym roku obchodzi 40-lecie rozpoczęcia działalności orzeczniczej. Takie rocznice sprzyjają podsumowaniu osiągnięć i kreśleniu planów na przyszłość. Niestety, w przypadku polskiego sądu prawa nie jest to łatwe. Osiągnięcia Trybunału do 2015 r. są niekwestionowane, ale od 2015 r. TK traci swój prestiż i znaczenie jako strażnik konstytucji, a toczące się wokół niego spory wpływają na ocenę ważności rozstrzygnięć i zaufanie obywateli do nich, ale także na miejsce Trybunału w systemie organów państwa – to z kolei zapowiedź konkurencyjnej konferencji zorganizowanej w związku z jubileuszem sądu konstytucyjnego przez Krajową Radę Sądownictwa.

Ma to być okazja, by porozmawiać o sposobach uzdrowienia sytuacji oraz przywróceniu prestiżu i zaufania do TK. W konferencji wezmą udział byli prezesi TK: Andrzej Zoll, Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki oraz sędziowie TK w stanie spoczynku: prof. Ewa Łętowska i prof. Piotr Tuleja.

Ten ostatni wygłosi wykład pt. „Czy w Polsce możliwy jest konstytucjonalizm bez Trybunału Konstytucyjnego?”