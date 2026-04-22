Wyniki opiniowania przez sędziów z Białegostoku, Krakowa, Poznania i Szczecina opublikowało we wtorek wieczorem w mediach społecznościowych Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

Pierwsze piętnaście miejsc, czyli tylu ilu kandydatów do sejmowej części KRS wybiera Sejm, zajmują sędziowie z listy popieranej przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych oraz właśnie Stowarzyszenie „Iustitia".

Ranking opiniowania z 1556 głosami otwiera sędzia Sądu Najwyższego, Dariusz Zawistowski. Na podium są też: sędzia Monika Frąckowiak z Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda (1383 głosy) oraz sędzia Edyta Jefimko z Sądu Apelacyjnego w Warszawie (1347 głosów).

„Iustitia” w swoim wpisie zwraca uwagę, że widoczna jest wyraźna różnica pomiędzy pierwszą piętnastką a pozostałymi uczestnikami opiniowania. „Wyniki w czterech z jedenastu apelacji dają nadzieję na wybór do KRS niezależnych sędziów i przywrócenie Radzie jej konstytucyjnej roli” – dodaje.

Sejm uwzględni wyniki sędziowskich prawyborów

Przypomnijmy, iż opiniowanie odbywa się w ramach tzw. prawyborów do Krajowej Rady Sądownictwa. W większości sądów w tym tygodniu odbywają się zgromadzenia ogólne i zebrania, podczas których sędziowie opiniują 60 kandydatów na członków sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa. W ten sposób realizowany jest plan koalicji rządzącej, której nie udało się doprowadzić do zmiany wprowadzonej przez PiS procedury wyłaniania członków KRS. Uchwaloną rządową reformę przywracającą kompetencję wyboru sędziowskich członków Rady środowisku sędziowskiemu zawetował prezydent Karol Nawrocki. Pomysł ten sprowadza się do przeprowadzenia, w założeniu, powszechnych, przejrzystych i reprezentatywnych wyborów wśród wszystkich sędziów w Polsce i wyłonienia w ten sposób 15 kandydatów na członków KRS, których wybór w oparciu o obowiązujące przepisy zatwierdzi w głosowaniu Sejm.

Listę kandydatów do KRS opublikował Sejm, który zadeklarował w podjętej uchwale, że uwzględni wyniki prawyborów sędziowskich przy ostatecznym wyborze członków Rady na posiedzeniu w połowie maja. Zastąpią oni obecny skład, którego kadencja upływa właśnie w maju.

Część środowiska sędziowskiego bojkotuje prawybory

Część sędziów zapowiedziała bojkot prawyborów. Ich zdaniem opiniowanie kandydatów do KRS jest nielegalne. – Po pierwsze, ustawa o KRS nie przewiduje procedury opiniowania kandydatów przez środowisko sędziowskie, a zatem nie można jej urzędowo zastosować. Po drugie, Prawo o ustroju sądów powszechnych nie przewiduje takiej kompetencji dla zgromadzeń sędziowskich, a tym samym nie mogą się one tym zajmować. Po trzecie, istnieje zagrożenie naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych, o czym zresztą, jak i o pozostałych wątpliwościach, Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski poinformowało Prezesa UODO oraz prezesów wszystkich sądów apelacyjnych i okręgowych w Polsce – mówił „Rzeczpospolitej” sędzia Łukasz Piebiak, prezes Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski.