„W dniu 20 kwietnia 2026 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA do opiniowania kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, większością głosów podjęta została uchwała o nieopiniowaniu kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa” - głosi komunikat opublikowany na stronie NSA.

Chodzi o tzw. prawybory do KRS. W większości sądów trwają właśnie zgromadzenia ogólne i zebrania, podczas których sędziowie opiniują 60 kandydatów na członków sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa. W ten sposób realizowany jest plan koalicji rządzącej, której nie udało się doprowadzić do zmiany wprowadzonej przez PiS procedury wyłaniania członków KRS. Uchwaloną rządową reformę przywracającą kompetencję wyboru sędziowskich członków Rady środowisku sędziowskiemu zawetował prezydent. Pomysł ten sprowadza się do przeprowadzenia, w założeniu, powszechnych, przejrzystych i reprezentatywnych wyborów wśród wszystkich sędziów w Polsce i wyłonienia w ten sposób 15 kandydatów na członków KRS, których wybór w oparciu o obowiązujące przepisy zatwierdzi w głosowaniu Sejm.

Listę kandydatów do KRS opublikował Sejm, który zadeklarował w podjętej uchwale, że uwzględni wyniki prawyborów sędziowskich przy ostatecznym wyborze członków Rady na posiedzeniu w połowie maja. Zastąpią oni obecny skład, którego kadencja upływa właśnie w maju.

Informację o uchwale Zgromadzenie Ogólnego Sędziów NSA podał w poniedziałek na X sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz. „Zwołane nadzwyczajnie na wniosek grupy sędziów Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego. Ogółem 78 sędziów wzięło udział w głosowaniu, 35 głosów oddano za opiniowaniem, 43 było przeciw" - przekazał sędzia.

Przypomnijmy, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA, czyli sędziowie NSA pod przewodnictwem Prezesa NSA, podejmuje kluczowe uchwały dotyczące ustroju sądu, w tym wybór kandydatów na stanowiska sędziowskie, opiniowanie kandydatów do KRS oraz przyjęcie regulaminu. Zgromadzenie wymaga obecności co najmniej połowy członków.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że zgromadzeń ogólnych nie zwołano w żadnym z 16 wojewódzkich sądów administracyjnych.